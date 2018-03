Paris le 26 mars 2018.

Emmanuelle Lambert nous offre un très beau roman. Ce livre audacieux et finement ciselé se lit d’une traite.

« Le premier jour d’absence il était descendu à l’heure du déjeuner pour l’attendre dans le parc, caché derrière l’arbre d’où il observait la sortie de ses subordonnés. Il avait ensuite vérifié les registres de la badgeuse. Aucune trace d’elle.»

Un jour, Eva Silber disparaît volontairement. Pourquoi a-telle abandonné son métier, ses amis, son compagnon, sans aucune explication ? Tandis que, tour à tour, ses proches se souviennent, le fait divers glisse vers un récit inquiétant, un roman-enquête imprévisible à la recherche de la disparue.

« Texte singulier, âpre et sobre. » Libération

« Une admirable économie de narration. Un sang-froid remarquable. » L’Express

« Son écriture, loin des diktats de la phrase courte, enveloppe, suggère, peuple de présences le monde minimal de ce très beau et très envoûtant roman. » L’Humanité

« Le jeu des apparences et des on-dit, les turpitudes d’êtres entourés de vide, les états d’âme plus ou moins lucides de chacun, tout y passe, avec un sens du détail et de la psychologie dont l’auteure fait preuve de la première a la dernière page. » Page des libraires

« Grande maîtrise et efficacité. » La Croix

Emmanuelle Lambert est écrivain et commissaire d’exposition. La désertion est son troisième roman.

La désertion. Emmanuelle Lambert. © Éditions Stock, 2018. Collection : La Bleue. Roman. Photo de bande : © Jessica Durrant/Ikon Images/Getty Images.160 pages. 136 x 215 mm. 15.00 €. ISBN : 978-2234-08495-7

Rencontres avec La désertion :

-27 mars à 18h45 : rencontre à l’auberge de la Treille, Saint-Martin-le-Beau.

– 21 avril à 10h : petit déjeuner littéraire à la Librairie Le Failler à Rennes.

– 25 mai : Festival Oh les beaux jours!, Marseille.

Félix José Hernández.