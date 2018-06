Por: Miguel Cabrera

“Mirar hacia atrás no es ir en retroceso, sino buscar las herramientas de nuestro pasado para allí donde mismo las dejamos …retomarlas y encaminarnos a un mejor horizonte”.

A los EE.UU. no les pasa por la mente ni la más remota ni puta idea de convertir a la Isla en un Estado de la Unión Americana…porque no les interesa. Primero convierten a la Luna en su Estado 51. La agenda de buscar igualdad política y económica con una metrópoli que nunca se ha interesado por nuestra realidad social ni cultural es algo ya que raya en lo absurdo. Pero más iluso e infértil es seguir conformándonos con “PERTENECER A” y “NO SER PARTE DE”. Somos una mísera y desigual colonia de los Estados Unidos…cuando fuimos una Provincia Española y Ciudadanos Españoles de Pleno Derecho con Diputados y todo….y ahora nos encontramos peor que antes con una camisa de fuerza con la cual nos han endeudado estos gringos de mierda…donde ya antes de nacer…ya debes $$$$$…porque nuestro PIB (producto interno bruto) se ha marginado por los mismos Estados de esa Unión Americana de la que algunos quieren seguir esclavizados.

“La realidad es que esta situación provocada por la falta de acción del Congreso de los EE.UU. (y también, a decir verdad… por los puertorriqueños eñangota’os) para solucionar la inequidad política y económica de Puerto Rico puede ser utilizada como un pretexto por elementos extremos en el Congreso con el objetivo de invocar el Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución, el que faculta al Congreso a disponer de los territorios. En síntesis, el Congreso nos puede regalar…a la China, a Alemania o a quien se le antoje pues la soberanía del Pueblo de Puerto Rico radica en el Congreso Estadounidense.

Encausar una vía diplomática entre ESPAÑA y los EE.UU. y obviamente con los puertorriqueños sería una salomónica solución para estos tiempos donde este maridaje (por no decir “concubinato”) de conveniencia de una provincia española usurpada y arrebatada a la fuerza que ha terminado convirtiéndose en una mera colonia nunca bien administrada por los EE.UU. (todo a consecuencia de la mentira del hundimiento del Maine que concluyó en la Guerra Hispanoamericana del 1898) …no siga lacrando nuestra vida social, política y económica a costa de intereses ajenos y multinacionales sin patria que no les importa ni aportan al interés del bien social de Nuestro Pueblo. Basta ya de lacayos que le ríen las gracias a los “americanos”, de puertorriqueños cabizbajos que no se hartan de una puta vez… y de recibir con loas a un presidente payaso que ni se les permite votar por éste y cuya mofa de lanzarles con papel sanitario les hace gracia a tal punto de soslayar el ausentismo neuronal para salir de este ‘status político indigno con consentimiento’ que le hemos dado a los gringos para que nos falten el respeto. Despierten de ese letargo …en el cual viven ciegos y engañados creyendo futilmente que los “americanos” nos quieren…y siguen “cargándole las maletas” cual perrito faldero a ver cuándo nos miran para darnos la Estadidad…

Señores, que se sepa: LA ESTADIDAD YA LA TENIAMOS CON ESPAÑA…y hoy día tendríamos mejor representación que con EE.UU. que sólo nos dan 2 senadores…con España tendríamos alrededor de 9 senadores y de representación congresional…mucho más que los 5 a 7 que nos darían los gringos….con España alrededor de 26 diputados al Congreso siendo la 3ra.Comunidad por población representativa y obviamente votamos por el Presidente que nos dé la gana. Y votaríamos también, aparte de ello por diputados al Parlamento Europeo… porque hablando verdades …nuestro Ramón Power y Giralt fue nuestro 1er. Diputado en las Cortes Españolas, sí señor…un puertorriqueño, español como todos, VicePresidente de las Cortes de Cádiz y Co-Fundador Firmante en la 1ra. Constitución Española. Con EE.UU., lo que hemos tenido es un mísero comisionado sin voz ni voto…no somos representados por nadie…¿para qué nos sirve una ciudadanía de cartón si somos ciudadanos de segunda clase?

Entonces, ¿qué? ¿Seguimos jugando a los tontos ……….o qué?

….Con ESPAÑA estuvimos mucho mejor que lo que con EE.UU. en 120 años hemos logrado, que han sido apenas 4 leyes: Ley Foraker, Ley Jones, Ley 600 y la Ley 936…todos fueron torpedos para la subordinación en menosprecio de nuestra calidad de vida que ya gozábamos con España. Los gringos nos devaluaron nuestro peso español en un 60%, para terminar haciéndose de lo nuestro dizque para salvar nuestros negocios. Fue luego que vino EE.UU. que este Pueblo de Puerto Rico conoció la miseria, la pobreza y el hambre…encima de la discriminación que significó que no fuéramos tratados con la dignidad y el respeto que merecía este Pueblo…que en contra de su voluntad fue subyugado a la Constitución de una nación para nosotros extraña. Un Comité de Delegados de todos los partidos politicos de la época rechazaron todos unánimemente la imposición de la ciudadanía estadounidense….cuando ya teníamos nuestra propia nacionalidad española. Era lo que querían olvidáramos….que seguimos siendo españoles. Una Gran Verdad. No se acuerdan los puertorriqueños porque el Gobierno de los EE.UU. se encargó de desarticulizar el Departamento de Educación (antes llamado Departamento de Instrucción Pública) en las escuelas de la Isla y sacó de las aulas a miles de maestros y quemando miles de nuestros libros e historia escrita de Nuestro Legado Español y hasta cuadros de pintura, todo de Nuestra Historia Española, borrando parte de una historia que no se nos contó. Aún hay cuadros que muestran intentos de haberlos quemado. ESA ES LA VERDAD. Y hay muchas cosas que en ciertos foros de Historia de Puerto Rico uno publica y no se los publican a uno porque no les da la gana de que la gente sepa las verdades tal como fueron y no cómo nos las contaron. Los puertorriqueños desconocen la admiración y el asombro de los gringos cuando veían cuán desarrollado estaba Puerto Rico en comparación a sus estados de la Unión Estadounidense. Mucha de nuestra historia ha tenido que ser rescatada para reescribirla buscándola en anaqueles y hemerotecas españolas donde allí sí constan las huellas de nuestro pasado….La verdad que no nos contaron los “americanos”. Y pongo americanos en comillas porque todos los que hablamos español ya éramos americanos muchísimo antes que ellos comenzaran a llamarse tal cuales.

Muchos puertorriqueños hoy día desconocen y hablan sin saber (disparando de la vaqueta y repitiendo lo que le dicen), sin buscar información ni orientarse y desconocen qué sucedió de veras con España…pensando que nos abandonaron y no es cierto….pero no buscan información y prefieren seguir engañados sin buscar por ellos mismos…. Cuando se enteran de las mentiras de los “americanos”, entonces entienden por qué el gringo los trata así por encima del hombro. Hay que tener orgullo propio…el que reniega de sus raíces termina despreciándose a sí mismo.

Somos de raíz y esencia española… una misma gente, debemos volver adonde pertenecemos, de donde venimos…con un mismo idioma con el que soñamos todos…

Como digo: “Mirar hacia atrás no es ir en retroceso, sino buscar las herramientas de nuestro pasado para allí donde mismo las dejamos …retomarlas y encaminarnos a un mejor horizonte”…. “El que tenga oídos…que oiga”.

¡¡¡VIVA ESPAÑA Y VIVA PUERTO RICO…SUELO ESPAÑOL EN AMERICA!!!