Paris le 29 mars 2018.

A. J. Finn nous offre un grand roman, fascinant thriller psychologique, très bien ficelé. « La Femme à la fenêtre » est un roman passionnant à ne pas manquer.

« D’où venait ce cri ? Dehors, il n’y a que des flots de lumière dorée et le vent dans les arbres. Est-ce quelqu’un dans la rue qui… De nouveau, ce même cri déchirant, frénétique, poussé à pleins poumons. En provenance du 207. Les fenêtres du salon sont grandes ouvertes, les rideaux voltigent sous la brise. “Il fait bon aujourd’hui, m’a dit Bina. Pourquoi ne pas ouvrir une fenêtre ?”

Séparée de son mari et de sa fille, Anna vit recluse dans sa maison de Harlem, abreuvée de merlot et regardant en boucle de vieux films policiers en noir et blanc. Quand elle ne joue pas aux échecs sur Internet, elle espionne ses voisins. Surtout la famille Russel — un père, une mère et «un adorable ado — qui vient d’emménager en face. Un soir, Anna est témoin d’un meurtre. Mais comment convaincre la police quand on doute soi-même de la véracité de ses souvenirs ?

« Je scrute la maison des Russell. Mon regard va de la cuisine au salon, monte jusqu’à la chambre d’Ethan, revient vers la cuisine. Alistair a-t-il attaqué Jane ? “Il a tendance à vouloir tout contrôler” m’a-t-elle confié. Je n’ai pas leur numéro de téléphone. Je tire mon IPhone de ma poche, le fait tomber par terre. Merde ! Je le ramasse prestement et appelle les Renseignements. »

Avec son premier roman, l’Américain A. J. Finn a fait une entrée fracassante dans le monde du thriller. La femme à la fenêtre a été vendu dans trente-huit pays et la FOX est déjà en train de l’adapter pour le cinéma.

« Stupéfiant. Palpitant. Finn nous offre un thriller digne de ce nouveau millénaire. J’adorerais partager une bouteille de merlot avec la narratrice — ou même deux: j’ai tant de questions à lui poser. » Gillian Flynn

« La façon dont Finn déploie son histoire totalement originale sur fond de film noir est à la fois délicieuse et terrifiante.» Stephen King

« 10/10 sur l’échelle du twist ! » Val McDermid

« Une oeuvre sombre au dénouement époustouflant. » Ruth Ware

« Un tour de force. Une odyssée dans l’esprit d’une femme, au cœur de ses illusions, de ses désillusions, de ses secrets. Un thriller absolument additif. » Louise Penny

Editeur et journaliste, A. J. Finn a collaboré à de nombreux titres de presse, comme le Los Angeles Times, le Washington Post et le supplément littéraire du Times. Natif de New York, Finn a vécu dix ans en Angleterre avant de retourner s’installer dans la Grosse Pomme.

La Femme à la fenêtre. A. J. Finn. Roman traduit de l’anglais par Isabelle Maillet. © Presses de la Cité, 2018 pour la traduction française. Couverture : Thierry Sestier © Elsie Lyons, Images : © Shutterstock. 4,2 x 3,6 x 22,6 cm. Broché : 528 pages. 21,90 euros. ISBN : 978-2-258-14721-8

Félix José Hernández.