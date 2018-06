Paris le 26 juin 2018.

Deux jeunes artistes tchèques, David Bôhm et Jirí Franta ont réalisé dans les espaces menant au Paris-Prague jazz club une frise chronologique murale illustrant les évènements historiques, culturels, scientifiques ou sportifs majeurs des 100 dernières années du pays.

Le centenaire de la Tchécoslovaquie : 1918 – 2018

L’année 2018 est une année particulièrement importante pour les Tchèques qui commémorent nombreux anniversaires, liés aux grands évènements de l’histoire de la Tchécoslovaquie.

Le Centre tchèque de Paris a programmé plus de 50 événements spécifiquement consacrés aux anniversaires de 2018 qui permettront au public français de découvrir davantage notre pays. La réalisation de la Frise chronologique illustrée s’inscrit dans cette programmation spéciale et représente ainsi l’un des événements phares l’année 2018.

Deux jeunes artistes tchèques réputés, David Bôhm et Jif Franta, offriront aux visiteurs du Centre tchèque l’occasion de voyager dans l’histoire du pays grâce à une oeuvre unique : une frise chronologique murale illustrée. La frise est une manière ludique d’appréhender les évènements historiques, culturels, scientifiques ou sportifs majeurs des 100 dernières années. La frise d’une longueur d’environ 13m représentera plus d’une cinquantaine d’évènements majeurs de 100 dernières années.

La frise d’une longueur d » environ 13m représentera plus d’une cinquantine d’évènements de la Tchécoslovaquie , puis des Républiques tchèque et slovaque, allant de l’établissement du Conseil national tchèque, puis tchécoslovaque dans les bâtiments actuels du Centre tchèque et de la création de la Tchécoslovaquie en 1918, en passant par la première utilisation du mot robot, le succès des Tchèques à l’Expo 1958 à Bruxelles, la découverte de la lentille souple, le prix Nobel de littérature pour Jaroslav Seifert en 1984, jusqu’à la révolution de velours en 1989 et nos jours.

L’oeuvre au Centre tchèque combine le principe d’un journal illustré, de graffiti, de la caricature, et mélange les techniques de la peinture, du dessin (au crayon, feutre, ou pastel) ou du collage. L’approche des artistes est pleine d’ironie et de jeu.

L’activité artistique de Jirí Franta et David Böhm oscille entre la peinture, la performance, des réalisations vidéo, installations et l’art dans l’espace public. Les deux artistes sont également reconnus comme illustrateurs de livres et de magazines. Ils mettent l’accent sur le principe de collecte de données dans le temps, de l’interconnexion des médias, l’expérimentation, le respect et le dialogue créatif. Jirí Franta et David Böhm ont été nommés plusieurs fois au Prix de Jindrich Chalupecky.

David Bôhm (1982) a étudié à l’Académie des Beaux Arts de Prague, aux ateliers de Vladimir Skrepl et de Vladimir Kokolia. Il a réalisé de nombreuses expositions en solo ou avec d’autres artistes et a été primé plusieurs fois pour ses illustrations de livres. Il est lauréat du prix Magnesia Litera pour le livre Hiava v hlavé, qui a également reçu le prix du Plus beau livre de l’année, et du prix Zlatá stuha za V’ tvarnÿ pocin pour le livre Ticho hrocha.

Jirí Franta (1978) a étudié à l’Académie des Beaux Arts de Prague, aux ateliers de Vladimir Skrepl et de Antonin Strízek. Il est membre du groupe artistique Rafani et travaille actuellement au sein de l’atelier de la peinture à la Faculté des Arts de l’Université VUT de Brno. Il a participé à la réalisation artistique du livre Proc obrazy nepotrebují názvy qui a également reçu le prix Magnesia Litera.

