La Fundación Nao Victoria busca voluntarios para viajar por el mundo en sus barcos históricos

Si eres aventurero y te gusta el mar, ahora tienes la oportunidad de viajar participando en una aventura única, porque la Fundación Nao Victoria busca continuamente voluntarios para dar la vuelta al mundo en sus barcos históricos. Así podemos leerlo en su página web, donde aparece el siguiente mensaje:

“Prácticamente estamos embarcando nuevos tripulantes durante todo el año. Por eso, continuamente estamos inmersos en el proceso de selección, dentro del programa de voluntariado, para organizar los próximos relevos a bordo de Nao Victoria, Galeón Andalucía y Nao Santa María próximamente.

Tanto la Nao Victoria como el Galeón Andalucía funcionan como Buques Escuela durante todo el año. Por ellos, la Fundación Nao Victoria, forma parte de la Agencia Andaluza de Voluntariado, así como de la Sail Training Association España y compartimos los mismo fines fundacionales que las Grandes Regatas de Veleros (Tall Ships). Además de tener firmado convenios de colaboración con numerosas universidades, centros de formación y escuelas para que alumnos de diferentes disciplinas realicen prácticas a bordo de nuestras embarcaciones durante periodos comprendidos de 3 y 6 meses. Además, cualquier persona con ganas de aportar y aprender, puede formar parte de nuestro programa de voluntariado. Hemos tenido diferentes perfiles a bordo como por ejemplo, estudiantes de Ciencias del Mar, biólogos, submarinistas, periodistas, historiadores, fotógrafos, editores de vídeo… O simplemente personas con espíritu aventurero que tenían la ilusión de formar parte de una experiencia única en la vida.

El texto inglés de la convocatoria

We are sailing during almost all year. At the moment we are immersed in the selection process, within the volunteer program, to organize the next season aboard Nao Victoria, Galleon Andalusia and also soon Nao Santa Maria.

Nao Victoria and the Galeón Andalucía operate as School Ships throughout the year. For them, the Nao Victoria Foundation, is part of the Andalusian Volunteer Agency, as well as the Sail Training Association Spain and share the same foundational goals as the Tall Ships. In addition to having signed cooperation agreements with numerous universities, training centers and schools for students from different disciplines to practice on board of our boats for periods of 3 and 6 months. But if you are not a sailor do not worry. You can join us anyway. On board we have had all kinds of profiles, photographers, journalists, historians, or people who just want to live an unrepeatable adventure.

Our boats keeps afloat thanks to the public who visit their decks, so on board you will perform from sailing guards, maneuvers with sails, opening of the boat to the visitors, school visits, nautical training, event organization, workshops, advertisements and documentaries, as well as participation in festivals

.

As a volunteer you will have your accommodation, food, accident insurance and crew clothes.

The principles like companionship, respect, discipline and order are fundamental since you will all live on board. Being part of the crew of these boats is demanding, but certainly represents an experience that you can hardly forget.

If you wanna join us, please, send an email with your C.V. a cover letter and your schedule to be on board to voluntariado@fundacionnaovitoria.org

Thank you