Paris le 18 avril 2018.

Un très beau roman, audacieux et lumineux. La prose passionnée de Claire Hajaj se distingue par son lyrisme simple. Elle nous décrit l’époque avec beaucoup de justesse. C’est un magnifique hymne à la tolérance!

« Dès qu’il eut terminé, il sut qu’il restait beaucoup de non-dits. Mais le temps pressait, et il se sentit emporté dans un tourbillon. Tout l’entraînait vers son but – le reflet éclatant de la mer, la chaleur de la pierre blanche sous sa main lorsqu’il glissa de l’autre côté du mur, les branches mouvantes des arbres auxquelles il se suspendit avant de se laisser tomber dans les ombres du jardin silencieux.

Une fois à terre, il découvrit les lettres enfantines et irrégulières gravées sur l’écorce de l’arbre. Ses doigts caressèrent le tracé à moitié effacé. Salim. Le pied inachevé du m disparaissait dans le bois gonflé. L’espace d’un instant, il fut déconcerté ; le mot oublié prit l’aspect d’un visage dont le regard interrogatif sembla l’interpeller. Il le cacha d’une main puis, de l’autre, grava son nom en dessous avec un couteau.

La partie vitrée de la porte de la cuisine lui parut liquide comme de l’eau ; elle lui céda le passage lorsqu’il glissa sa main au travers, et il ne sentit rien. Enfin, il vit la maison s’ouvrir à lui et l’accueillir.

Quand il revint dans la cuisine avec son sac vide, il les entendit qui se rassemblaient devant le portail, aussi bruyants et insistants que le bourdonnement des abeilles. Il était presque l’heure. Il frissonna de peur mais se ressaisit aussitôt ; il avait accompli son travail, il était prêt. Entre lui et les autres se dressaient les arbres mugissants, le poids de la terre et l’entrelacs protecteur du feuillage.

Il ferma les yeux et entendit la mélodie lointaine des voix qui, tels des échos du passé, s’insinuaient à travers les branches, libérées par le vent qui faisait frémir les feuilles et pénétrer le parfum des oranges dans la maison.

Il entendit rire au-delà des arbres, à moins que ce ne fût l’appel tapageur et joyeux de garçons en train de jouer. Et quelque part, loin derrière les portes closes, une femme chantait peut-être.

Soudain, il eut envie de répondre à ces voix, de se lever, d’ouvrir grand la porte et de se montrer. Mais à cet instant, la lumière explosa en un grondement vibrant. Elle déferla avec fureur, franchit la porte, passa sur lui, se rua jusqu’au cœur de la maison. Et tandis qu’elle s’étendait, balayant tout sur son passage comme une marée montante, elle l’emplit d’un sentiment de paix. »

Jaffa, Palestine, 1948. Salim attend impatiemment le jour de ses huit ans et le rituel de la cueillette des oranges, qui symbolise le passage à l’âge adulte. Mais sa famille est obligée de fuir en laissant derrière elle la maison et les orangers : c’est le début de la guerre israélo-arabe. Sunderland, Angleterre, 1959. Judith, douze ans, doit préparer sa bat-mitsvah mais ne s’intéresse qu’à la natation. Elle voudrait surtout oublier son nom trop connoté, les polémiques à propos de son oncle Max qui vit dans un kibboutz, et le regard triste de sa sœur adoptive, rescapée des camps…

Londres, swinging sixties. Lorsque leurs chemins se rencontrent et qu’ils tombent follement amoureux, Salim et Judith pensent être assez forts pour surmonter les embûches qui les attendent. Pourtant ils seront rapidement confrontés à des choix terribles et leur amour sera mis à rude épreuve. Parviendront-ils à faire fi de leurs histoires familiales ?

Un regard sensible et empli de compassion sur les dilemmes et contradictions des jeunes qui grandissent avec le conflit israélo-palestinien.

« Actuel et captivant. La Maison aux orangers est un texte superbe. » Elif Shafak, auteur de La Bâtarde d’Istanbul

« Dans son premier roman, Hajaj, qui a des origines juives et palestiniennes, met en lumière les conséquences des préjugés profondément ancrés dans les esprits de chacun. » Booklist

« Les paysages, les parfums et les sons du Moyen-Orient apparaissent au fur et à mesure des pages tournées. Émouvant et brillamment raconté. Si vous êtes à la recherche d’un livre prenant qui donne à réfléchir, La Maison aux orangers est fait pour vous. » The Jewish Chronicle

Claire Hajaj est née en 1973 à Londres. Elle a grandi partagée entre les cultures israélienne et palestinienne et tente sans cesse de réconcilier les deux. Elle travaille pour l’ONU dans des zones de guerre. La Maison aux orangers, son premier roman, est un best-seller.

La maison aux orangers. Claire Hajaj. © Éditions Escales, un département d’Édi8, 2018. Roman traduit de l’anglais par Julie Groleau. Couverture Hokus Pokus créations. 416 pages. 14 x 22,5 cm. 21,90 €.

Félix José Hernández.