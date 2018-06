Paris le 20 juin 2018.

Hier 19 juin 2018, a eu lieu à La Maison de la Nouvelle-Aquitaine de Paris, une belle soirée de lancement du livre « A la découverte de la Nouvelle –Aquitaine, inventaire sentimental & patrimonial ». Un livre gourmand, intelligent, assumant un équilibre entre le savoir, les plaisirs et les curiosités pour des lecteurs résidents, éloignés ou visiteurs. (Éditions Atlantica. 24 x 30 cm – 352 pages – 28 € –

ISBN : 978-2-7588-0535-9)

La Maison de la Nouvelle-Aquitaine est une véritable ambassade de la région à Paris. Dédiée aux amoureux de la région, elle permet aux Parisiens de retrouver leur Sud-Ouest dans la capitale et aux autres de découvrir l’incroyable richesse de ces territoires.

Au programme : gastronomie, design, culture, mode, des expositions. La Maison de la Nouvelle-Aquitaine propose aux parisiens de trouver l’inspiration pour leurs prochaines vacances dans la région : escapade, week-end, séjour prolongé entre amis ou en famille… toutes les nouveautés et les bons plans touristiques sont à retrouver dans l’espace tourisme. Enfin, les gourmands pourront faire une pause au corner gastronomique et se régaler des spécialités de la région revisitées

Le territoire Poitevin est à l’honneur de la Maison de la Nouvelle Aquitaine du 18 juin au 13 juillet prochain. A cette occasion, Grand Poitiers prend ses quartiers d’été au 21 rue des Pyramides. Paris 1er.

Respirer, se distraire et découvrir : ce sont les maître-mots qui vont régner durant ce mois de présentation de la région.

Il s’agit ici de proposer aux Parisiens en quête d’inspiration et aux touristes de passage dégustations, expositions, initiations et animations… Artisans, commerçants et producteurs locaux sont présents pour donner à tous les curieux un avant-goût de ce qu’ils découvriront et dégusteront en territoire poitevin!

Dans un quartier prestigieux et facile d’accès – entre Louvre et Opéra, la Maison propose sept salles avec différentes capacités d’accueil, toutes aménagées aux couleurs de la région avec un mobilier design fabriqué en Nouvelle-Aquitaine. Distribuées au sein deux ambiances :

– La verrière : À l’étage inférieur, les salles, distribuées autour d’un patio sous verrière, sont modulables et adaptées à tous les usages.

– Les toits de Paris : Au 6ème et dernier étage de l’immeuble, des salles de réunion et de formation claires et spacieuses avec vue sur les toits de Paris et la Tour Eiffel.

Wifi, paperboard, fax, photocopies et équipements son et vidéo sont à disposition sans suppléments. Boissons offertes tout au long de la journée. – Espace de gastronomie rapide confi é à un jeune chef de la région. Possibilité d’organiser des cocktails au sein même de nos espaces, avec des produits de nos terroirs. – Accueil du lundi au vendredi de 9h à 18h. Possibilité d’étendre les horaires le matin ou le soir sur demande.

Des tarifs particulièrement attractifs : – 40% de réduction accordée à toutes les entreprises de Nouvelle-Aquitaine – une location offerte pour les entreprises de Nouvelle-Aquitaine de moins de 3 ans

A moins de 2h de Paris, Grand Poitiers, c’est la perspective de sortir de l’ordinaire et de partager une escapade remplie de surprises, en famille, entre amis et même en amoureux !

Une cité médiévale tournée vers de nouveaux horizons, où se conjuguent innovation, connaissance et expériences touristiques inédites qui mèneront chaque visiteur hors des sentiers battus.

Les Poitevins attendent ce rendez-vous avec impatience pour raconter leur(s) coup(s) de cœur et échanger leurs bonnes adresses, qui feront de cette escapade, un moment privilégié, pas comme les autres !

Des produits à déguster et à s’offrir. Le broyé du Poitou : Des ingrédients simples pour un résultat unique. Le secret est dans le tour de main singulier que seuls quelques poitevins maîtrisent. Prix : 1€80

Tout au long du mois des degustations de produits seront offertes : Vins du Haut-Poitou ; Asperges ; Chabichou….

Un fin de semaine dans la région :

Le Futuroscope proposera aux visiteurs une expérience sensationnelle et inédite en France. Ce parc innovant plongera, petits et grands, dans une atmosphère futuriste, fun et féérique.

A pied, à cheval, à vélo et même en canoë, tous les moyens sont bons pour parcourir et découvrir les sites et parcs de Grand Poitiers comme la Cité médiévale de Chauvigny, « Les Géants du Ciel », « La Vallée des Singes », la Base de Loisirs de Vauchiron, Le Parc de Saint Cyr, mais aussi les Spa de La Roche Posay et du Normandou par exemple.

Poitiers a de beaux jeux : des soirées agréables en perspective avec une façon ludique et originale, de découvrir le patrimoine poitevin avec un « laser game » au Parc de Blossac, ainsi qu’une visite inattendue de la ville avec le jeu « Vicking 2.0 ».

Maison de La Nouvelle Aquitaine, Boutique Ephémère. 21 rue des Pyramides, 75001 Paris – métro Pyramides. Ouvert du Lundi au vendredi.

L’Office de Tourisme de Grand Poitiers et l’ensemble de son équipe sont à l’écoute et sauront proposer une escapade sur mesure, adaptée aux envies et budget de chacun

www.ot-poitiers.fr

Contacts :

La Boutique RP – 01 42 61 80 59.

Sandrine Staub – sandrine.staub@laboutiquerp.com

Rachel Hemet – rachel.hemet@laboutiquerp.com

Office du Tourisme du Grand Poitiers. Caroline Penot Guilloteau – 06.25.68.22.23 – caroline.penot@ot-poitiers.fr

