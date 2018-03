La Méthode Sisik, de Laurent Graff

Paris le 13 mars 2018.

Laurent Graff nous offre un grand roman d’anticipation, une fable surréaliste entre la science-fiction et le conte philosophique. Un livre exceptionnel !

Non pas le temps qu’il fait. Non plus le temps qui passe. Mais le temps qui s’arrête, le temps en moins. Comment ça marche ? La Méthode Sisik vous donne la recette.

« Nous n’étions pas véritablement mal lotis. On était juste un peu les uns sur les autres. Ça développait un esprit d’entraide, un sentiment de communauté, c’est utile. L’unijambiste, par exemple, la tête en cabane, on lui prêtait un coup de main, on l’assistait dans ses démarches. Il nous remerciait de sa voix d’outre-¬boîte ; on apercevait au loin des yeux à travers les trous, comme des vestiges phosphorescents qui s’efforçaient de briller. Dès qu’un détenu s’en allait, appelé à son procès, un nouvel arrivant prenait sa place ; on était toujours au complet. Les sanitaires étaient assez sommaires et souffraient souvent de dysfonctionnements, rien de plus normal vu le nombre d’usagers. Chacun y mettait du sien pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Il ne fallait pas être trop exigeant, voilà tout.

Avec cinquante-¬huit pour cent de la population incarcérée, la main¬-d’œuvre manque. Des robots androïdes viennent suppléer les humains dans leurs tâches, parfois les remplacent tout simplement. Nous étions sous la surveillance de robots gardiens, de couleur bleu cobalt, fabriqués par la même firme, Amaplace, qui produit les capteurs de pensées. Ils étaient stricts, intransigeants, mais ils faisaient leur boulot. Ils n’étaient pas payés pour ça, ils recevaient un entretien régulier, passaient des visites de satisfaction. Ils avaient des chefs, qui se distinguaient par leur taille, une tête de plus et un cran de moins à la ceinture, les designers avaient apporté une attention particulière à leur ligne. Le dialogue était limité, ils étaient paramétrés pour une sociabilité minimale, sortis du contexte, ils étaient paumés, humour zéro.

Mon voisin de couchette fut convoqué à son procès. Je lui souhaitai bonne chance, ce qui était illusoire et stupide. Bonne continuation aurait mieux convenu. La justice est aussi roide qu’un robot gardien. Il existe des lois édictées, des sanctions définies pour les contrevenants, point à la ligne. Les prévenus sont accompagnés d’un avocat, dont le travail consiste essentiellement à transmettre, à traduire, à informer, faire passer. Mon nouveau voisin de dortoir, une espèce de colosse mou, inemployé, avait occis son voisin de rue – un malfaisant chieur de première –, qu’il avait, entre autres, étranglé avec un tuyau d’arrosage et recoiffé à la tondeuse à gazon. Nous avons tôt sympathisé. Nous jouions au pendu ensemble sur nos couchettes pour tuer le temps. On avait l’impression de donner des coups d’épée dans l’eau: le temps ne se découpait pas en morceaux.

Son tour arrivait comme on se prend les pieds dans le tapis, dans un trébuchement. Je suis descendu de ma couchette en plein pendu, à une erreur d’y laisser ma peau. J’ai salué mon compagnon de jeu, quittant la partie avant la solution de l’énigme. Alors que je m’éloignais, il m’a lancé: «chiropracteur ». Le mot m’est resté et m’a suivi, comme une fleur séchée entre les pages d’un livre, une photo dans un portefeuille, un caillou au fond de la poche. »

1955 : commercialisation de la Citroën DS

1967 : sortie en salles du film Le Samouraï, de Jean-Pierre Melville

21 juillet 1969 : Neil Armstrong, premier homme à marcher sur la Lune

1987 : mort de l’acteur Lino Ventura

31 mars 1995 : départ à la retraite de Grégoire Sisik

1er janvier 2002 : changement de monnaie, passage à l’euro

2004 : apparition de la caisse automatique en supermarché

Avril 2011: Agnès Dupont de Ligonnès et ses quatre enfants sont découverts morts à leur domicile. Le père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès, est introuvable et devient le principal suspect.

2022 : mort de l’acteur Alain Delon

2035 : début de la guerre civile

2038 : changement de monnaie, passage au franco

2041 : Xavier Dupont de Ligonnès se livre à la justice

2055 : Grégoire Sisik, doyen de l’humanité

2060 : premiers capteurs de pensées

2070 : inauguration de la prison Lucile

2075 : changement de monnaie, passage au super-euro

2080 : départ du vaisseau spatial Nous Voilà, à destination de la planète Céline

3 février 2084 : mort de Grégoire Sisik à l’âge de cent quarante-neuf ans

9 avril 2084 : naissance de Céline, premier humain extraterrestre

2149 : atterrissage de la navette Contact sur la planète Céline

« Entre roman philosophique et saga de science-fiction, « La méthode Sisik » de Laurent Graff fait partie de ces petits romans qui, l’air de rien, pourraient avoir beaucoup de conséquence sur notre quotidien.» Michel Litout. L’Independant

« Écrivain d’une discrétion qui confine à la sainteté, Laurent Graf signe avec “La méthode Sisik” une farce sociale corrosive et visionnaire portée par une écriture des plus pointues. Si Si ! En vrai, La méthode Sisik, ça marche ! » Pascal Thuot. Librairie Mille Pages.

« Le temps, sa perpétuation et ses curieuses distorsions sont au coeur de ce livre. Où s’exprime la vision absurde du monde et l’humour noir de Laurent Graff, talent original et trop rare. » Claire Julliard, L’Obs

« La plus grande découverte depuis que l’homme est mortel, qui permet de jouer avec le temps, la chronologie et l’immortalité, dans une fable surréaliste, cocasse jusqu’à devenir inquiétante. » La Montagne

Laurent Graff est né en 1968.

La Méthode Sisik. Laurent Graff. © le dilettante, 2018. Roman (broché). Couverture : d’après Les Cadrans solaires, de René R.J. Rohr, Gauthier-Villars éditeurs 1965. 12 x 18 cm ; 15,00 €. ISBN : 978-2-84263-918

dilettante n. (mot ital.) Personne qui s’adonne à une occupation, à un art en amateur, pour son seul plaisir. Personne qui ne se fie qu’aux impulsions de ses goûts. Le Petit Larousse.

Félix José Hernández.