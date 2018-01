Paris le 7 janvier 2018.

Un très beau livre d’aventures, véritable manuel de survit dans une nature hostile. L’écriture de Charles Martin est fluide et il nous offre une lecture bouleversante.

« Tiens

Je ne sais pas quelle heure il est. Ce truc devrait enregistrer. J’ai ouvert les yeux il y a quelques minutes. Il fait toujours nuit. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient.

La neige s’engouffre par le pare-brise. Elle a gelé sur mon visage. Du mal à cligner des yeux. L’impression d’avoir de la peinture séchée sur les joues. Sauf que ça n’en a pas le goût.

Je grelotte… J’ai du mal à respirer. Comme si quelqu’un était assis sur ma poitrine. Me suis peut-être cassé deux ou trois côtes. Un poumon affaissé, qui sait ?

Le vent souffle sans relâche sur le fuselage de la queue, ou ce qu’il en reste. Au-dessus de moi, quelque chose frotte sur le plexiglas — une branche ? Comme un crissement de craie sur un tableau noir. Un air glacial entre aussi par-derrière. Là où se trouvait la queue.

Ça sent l’essence. Les deux réservoirs d’aile devaient être pleins.

Je crois que je vais vomir.

Une main pèse sur la mienne. Les doigts sont froids. ! Calleux.. Une alliance, aux bords élimés. C’est Grover.

Il est mort avant que nous touchions la cime des arbres. Je ne comprendrai jamais comment il a réussi à poser ce coucou sans me tuer moi aussi.

Au décollage, il devait faire moins dix au sol. Et maintenant … encore plus froid. Quand Grover a décroché, on devait être à onze mille cinq cents pieds. Plus ou moins. Le panneau de commande est devenu noir. Les écrans se sont brouillés. Le GPS n’arrêtait pas de s’allumer et de s’éteindre.

Il y avait un chien. Tout en muscles et en crocs. Poils très courts. À peu près de la taille d’une huche à pain. Il respire en faisant un bruit de tuyau qu’on ramone. Monté sur ressorts. Attends…

— Hé, là… Non. Pas ici. D’accord, tu peux lécher, mais ne saute pas. Comment tu t’appelles ? Tu as peur ? Moi aussi. Je ne me souviens pas de son nom.

Je reviens à moi… Combien de temps a duré le trou noir ?

Il y a un chien. Blotti entre mon manteau et mon aisselle. Je t’ai déjà parlé de lui ? Je ne me souviens pas de son nom. Il tremble de froid, la peau autour de ses yeux frémit.

Quand le vent hurle, il se redresse d’un bond et grogne.

Mes souvenirs sont vagues. On discutait, Grover et moi, il pilotait, virant peut-être à droite. Je voyais une myriade de loupiotes bleues et vertes sur la console, et en dessous, un tapis d’obscurité, sans une lumière à des kilomètres à la ronde, et… il y avait une femme. Elle essayait de rentrer chez elle pour retrouver son fiancé et assister à un dîner de répétition. je verrai.

… Je l’ai trouvée. Inconsciente. Pouls rapide. Les yeux gonflés et fermés. Les pupilles dilatées. Sans doute commotionnée. Plusieurs entailles au visage. Certaines auront besoin d’être suturées. Épaule droite déboîtée et fémur gauche cassé. La fracture n’est pas ouverte, mais la jambe n’est pas dans son axe normal et le pantalon est serré. Il faudra réduire tout ça… quand j’aurai retrouvé mon souffle.

… Ça se refroidit. La tempête nous a finalement rattrapés. Si on ne se couvre pas, on sera morts de froid avant l’aube. Demain matin, je m’occuperai de sa fracture.

Rachel… Je ne sais pas combien de temps il nous reste, je ne sais pas si nous nous en sortirons… mais… je retire ce que j’ai dit. J’avais tort. J’étais en colère. Je n’aurais jamais dû dire ça. Tu pensais à nous. Pas à toi. Je m’en rends compte à présent.

Tu as raison. Depuis le début. On a toujours une chance.

Toujours. »

Seuls survivants d’un accident d’avion, le chirurgien Ben Payne et la journaliste Ashley Knox se trouvent à 3 500 mètres d’altitude, au coeur de l’hiver, sans aucun moyen de communication. Ashley, dont le mariage était prévu deux jours plus tard, est gravement blessée. Grâce aux soins prodigués par Ben, elle est hors de danger, au moins pour quelques jours.

Mais, pour espérer s’en sortir, ils doivent parcourir 75 kilomètres en pleine montagne. Au cours de leur randonnée chaotique, ils se découvrent, échangent des secrets qui ne semblent plus si importants, plaisantent aussi – il faut garder le moral coûte que coûte. Mais la montagne se referme sur eux toujours un peu plus et leurs chances de survie s’amenuisent…

L’histoire de cette rencontre hors-norme, racontée dans un roman de Charles Martin, a tant ému Kate Winslet et Idris Elba qu’ils en incarnent les personnages à l’écran, dans le film du même nom.

La Montagne entre Nous | Featurette – Behind the Scene [Officielle] VOST HD | 2017 :

Charles Martin, États-Unis ( 03/11/1969), est l’auteur de plusieurs best-sellers, traduits dans 17 langues. Diplômé de l’Université d’État de Floride, il est titulaire d’un M.A. en journalisme et d’un doctorat en communication de Regent University.

“La montagne entre nous” (The Moutain Between Us, 2010) est son premier roman publié en France. Il a été adapté au cinéma en 2017, avec Idris Elba et Kate Winslet dans les rôles principaux.

Marié depuis 1993 et père de trois garçons, il vit à Jacksonville en Floride.

La montagne entre nous. Charles Martin. Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Alexandra Forterre. © Presses de la Cité, 2017, pour la traduction française. 384 pages. 21.00 €. Grand format broché.

ISBN : 978-2-258-13333-4

Félix José Hernández.