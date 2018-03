Paris le 23 mars 2018.

La sensibilité d’Alain Paraillous nous offre un très beau roman. Il nous captive et bouleverse avec cette histoire bien structurée, qui révèle la vulnérabilité de notre Terre et des êtres humains.

« Il commença de dégager les branches, les arbustes, les arbres abattus qui encombraient l’allée. Puis il continua par la petite voie communale sinueuse menant à la route Aiguillon-Villeneuve. Un vrai serpent, conçu autrefois pour contourner, sans les entamer, les parcelles des uns et des autres. Privée de ses arbres et de ses haies, sa mine de reptile sournois glaçait le sang. Frappant rageusement à coup de serpe, tronçonnant avec une sorte de fureur, Christian, le cerveau vide, semblait vouloir passer sa colère sur ce monstre. Pantin dérisoire luttant contre des forces immenses, démesurées, il haletait, le front dégoulinant, poussant les branches avec les pieds, tirant de ses bras les bûches saignantes de sève, les lançant par-dessus le talus, le corps dopé par sa propre hargne. »

Issu d’une famille d’Italiens venue en Aquitaine après la Première Guerre mondiale, Christian Manorini peut être fier du chemin parcouru par les siens et par lui-même. Marié, père de deux adolescents, agriculteur à la pointe du progrès, ce fils d’immigrés est sans nul doute un exemple de réussite familiale et professionnelle. Mais la terrible tempête Klaus, survenue le 24 janvier 2009, jette à bas ce bel édifice : peupleraies ravagées, serres abattues, toute son œuvre anéantie. Comme tous les paysans de la vallée du Lot, de la Garonne, et tant d’autres sinistrés, Christian se lance avec l’énergie du désespoir dans la reconstruction de son patrimoine dévasté. Cependant, sa vie familiale bascule aussi : parmi les ouvriers envoyés par l’ANPE au secours des agriculteurs, une splendide Vénus noire va transformer son existence.

Ce récit relate le combat pathétique de l’homme contre les indomptables forces de la nature : celles de l’ouragan, mais aussi celles d’une passion brûlante de sensualité. L’ouvrage s’inscrit dans le contexte actuel de l’inquiétude provoquée par le dérèglement climatique et nous livre en filigrane une réflexion sur les limites du progrès.

Profondément attaché à ses racines terriennes du Sud-Ouest, Alain Paraillous a réussi à toucher un vaste public de lecteurs grâce à ses livres (« Le Chemin des cablacères », « Les Collines de la Canteloube », « L’Encre et la Sève »…) inspirés par le monde paysan d’hier et d’aujourd’hui. Son « Dictionnaire drolatique du parler gascon » est un succès de librairie depuis de nombreuses années.

La Terre blessée. Alain Paraillous. Roman. © Éditions Atlantica, Biarritz, 2016 pour la présente édition en semi-poche. 12 x19 cm. 256 pages. 11.00 €. ISBN: 978-2-7588-0466-6

Félix José Hernández.