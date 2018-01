Raúl Castro, recibió en la tarde de este jueves a la excelentísima señora Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, quien se encuentra de visita oficial en nuestro país.

En un ambiente de cordialidad, constataron la marcha favorable de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea, así como sus perspectivas de desarrollo tras la reciente entrada en vigor provisional del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. Además, intercambiaron sobre diversos temas de interés de la actualidad internacional.

Acompañaron a la distinguida visitante el embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, y el miembro del gabinete de la Alta Representante, Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrico Petrocelli.

Por la parte cubana estuvieron presentes los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Bruno Rodríguez Parrilla y Rodrigo Malmierca Díaz, respectivamente.

Conferencia de prensa

La Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, ofreció una conferencia de prensa en el Palacio del Segundo Caboantes de concluir su tercera visita oficial a Cuba en apenas dos años.

La diplomática italiana conversó con la prensa sobre temas como la importancia del bloque regional europeo en el comercio con la Mayor de las Antillas, tres nuevos proyectos en los que la UE invertirá 49 millones de euros en Cuba y el acuerdo político que rige las nuevas relaciones entre ambas partes luego del fin de la posición común, entre otros asuntos claves para las relaciones Cuba-UE.

La UE como primer socio comercial de Cuba: “Es el primer acuerdo político firmado entre la Unión Europea y Cuba. Hemos elevado nuestras relaciones a un nuevo nivel. La UE es ya el primer socio comercial, el primer inversor y el primer socio de cooperación para el desarrollo de Cuba”.

Tres nuevos proyectos de cooperación: “Vamos a firmar un nuevo programa de cooperación para la utilización de las energías renovables por valor de 18 millones de euros, otro vinculado con la agricultura sostenible de 21 millones y vamos a complementar y ampliar el programa de intercambios culturales y de expertos por valor de 10 millones de euros”.

Primer Consejo Cuba-UE: Presidiré en Bruselas, junto al ministro Bruno Rodríguez, el próximo 28 de febrero, el primer Consejo conjunto de la historia entre la UE y Cuba para hablar de cómo avanzar aún más en nuestra cooperación.

Cooperación cultural: Hemos querido también intensificar nuestra cooperación en el área de la cultura y en particular en este 2018 tendremos participación en la Feria del Libro y el próximo mes de junio habrá una nueva edición del Festival de Cine Europeo.

Resumen de su tercera visita a Cuba: Me he reunido con los ministros Bruno Rodríguez (MIREX), Rodrigo Malmierca (MICEX) y Abel Prieto (MINCULT), además con el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, y el Historiador de La Habana, Eusebio Leal. También he visitado los dos proyectos más simbólicos de la UE en La Habana: el Palacio del Segundo Cabo y el Centro para Adolescentes de la Habana Vieja.

Luego de sus palabras iniciales, Federica Mogherini respondió varias interrogantes de los periodistas. Se le preguntó por la posibilidad de que la Unión Europea retire la solicitud de visa para los cubanos, tema del que apenas habló, sobre inversiones concretas de las naciones miembros del bloque en Cuba y la posible influencia de los Estados Unidos en la política exterior de la organización, en especial con resecto a la Mayor de las Antillas. Reiteró además su firme posición contra el bloqueo y lamentó el cambio de la política de los EE.UU. hacia la Isla.

Posibilidad de que la UE retire el visado a Cuba: Tenemos un diálogo abierto con Cuba para tratar diferentes temas. Esta mañana durante mi reunión con el canciller Bruno Rodríguez, convocamos a nuestros equipos a generar todos los asuntos posbiles que se puedan tratar desde este momento hasta febrero, cuando desarrollaremos el primer Consejo. Vamos a explorar los temas de interés común y estamos abiertos al debate.

Inversiones de la UE en Cuba: Conversamos con el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, sobre opciones concretas para incrementar las inversiones en Cuba desde la UE. Existen obstáculos, pero la Unión Europea es el primer socio comercial en Cuba, por tanto ya existe una buena base que puede aumentar. Esperamos que haya nuevas inversiones en los próximos años.

Visión sobre el bloqueo de EEUU contra Cuba: Mi criterio contra el bloqueo ya lo he reiterado, es también la posición de la UE.

Cambio de política con respecto a Cuba: La posición común de la Unión Europea ha sido sustituída por este nuevo acuerdo, que es el primer marco legal entre ambas partes. La posición común ha quedado obsoleta.

Posible influencia de EEUU en la política de la UE: La política exterior de la UE es autónoma e independiente, y es decidida por los 28 estados miembros. Lamentamos que la adminstración de EE.UU. haya cambiado, aparentemente, su posición con respecto a Cuba. Es de interés común para Cuba y la UE fortalecer sus relaciones. El mensaje no es para los Estados Unidos, sino para Cuba y toda América Latina. Somos consistentes en nuestra política exterior, no habrá cambios repentinos.