La mujer de origen cubano tiene 4 hijos españoles y uno en un limbo jurídico

Daylin es una cubana, madre de cinco niños. Todos han nacido España. Sus cuatro primeros hijos son españoles. Vinieron al mundo antes de la reforma migratoria anunciada por el Gobierno de Raúl Castro a finales del año pasado, que elimina el avecindamiento (obligación de vivir 90 días en Cuba), un requisito que estaba en vigor desde 1944 y que, al desaparecer, permite a los hijos de cubanos en el extranjero adquirir la nacionalidad cubana.

“Los hijos de los gusanos ahora son bienvenidos porque ayudan a hacer caja”, explica Guillermo Morales Catá, director de Legalteam, despacho de referencia en temas de Inmigración y Extranjería en España.

Para inscribir a sus primeros cuatro hijos, Daylin fue al Consulado cubano en Barcelona y solicitó un certificado que acreditaba que los niños no tenían nacionalidad cubana al no estar inscritos como tales. Ese papel lo llevó al Registro Civil español y los cuatro fueron registrados como españoles.

Pero su quinta hija nació el 27 de enero de este año. Ya estaba en vigor la reforma migratoria. Daylin se dirigió al Consulado cubano en Barcelona y el cónsul tuvo la amabilidad de recibirla. Ella le explicó que tenía cinco hijos y sólo la pequeña iba a ser cubana pese a haber nacido en España, pero el funcionario le dijo que no podía hacer nada por cambiar las cosas porque así lo marca la nueva ley.

El problema, explica esta madre, no es que reniegue de la nacionalidad cubana sino que inscribir a su hija le cuesta 300 euros. “Me han dado la planilla para hacerle el pasaporte cubano, que sale por 190 euros (233 USD) más otros 110 (134,90 USD) de aranceles”.

Daylin acudió al cónsul tras pasar por el Registro Civil español donde no le pusieron ninguna pega para inscribirle a la niña siempre y cuando llevara el certificado que acredita que no tiene nacionalidad cubana. “El problema no es de España, es de Cuba”, comenta a este portal de noticias.

Pero su caso no es único. Una niña cubana nació a finales de diciembre y cuando su madre fue a primeros de enero a solicitar el certificado de que no tiene nacionalidad cubana para inscribirla en España le dijeron que no se lo daban, porque ya le afectaba la reforma migratoria, explica Morales Catá.

El nuevo cambio, añade el director de Legalteam, es que “ahora se puede tener la nacionalidad cubana sin necesidad de viajar a Cuba. De esta forma tenemos más cubanos que pueden viajar a su país con pasaporte cubano para dar oxígeno al sistema. Es así de simple”.

Hasta el 31 de diciembre pasado, si una pareja de cubanos sin regularizar tenía un hijo en España, éste al no tener la nacionalidad española, era inscrito como español bajo el supuesto de “simple presunción”. Sus padres podían además obtener inmediatamente un permiso que les autoriza a trabajar y residir en España durante un año, por arraigo familiar. Transcurrido esos primeros 12 meses podían solicitar el permiso de residencia y trabajo y a los 24 meses, la nacionalidad española. Eso se acabó.

Para que la hija de Daylin pueda convertirse en española, necesita que su madre tenga residencia legal en el país y solicite la nacionalidad española para la niña cuando ésta cumpla un año.