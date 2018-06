La cantante italiana Laura Pausini cantó por primera vez en La Habana, como una las figuras invitadas al concierto de la agrupación cubana Gente de Zona que tuvo lugar en la explanada de la colosal Ciudad Deportiva de la capital.

Sin embargo, Pausini no solo deleitó al público cubano con algunos de sus mayores éxitos y con su interpretación de la canción que comparte con Alexander Delgado y Randy Malcom, Nadie ha dicho, sino que además, tuvo tiempo para posar vestida solamente con uno de los símbolos oficiales del país: la bandera cubana.

Con este atuendo apareció la artista en una de sus últimas publicaciones en sus redes sociales, una fotografía en la que se puede ver a Pausini posando enfundada en la bandera de la estrella solitaria.



Según ha comentado la propia artista en imagen, la bandera llegó a ella como uno de los regalos que recibió durante su breve estancia en la Isla.

“Una experiencia inolvidable (la bandera y la foto son un regalo de la ciudad de Cuba donde canté esta noche frente a 250 mil personas) Increíble y hermosa)”, comentó.

Asimismo, aprovechó la ocasión para agradecer a las miles de personas que asistieron al evento y en especial a los integrantes de Gente de Zona por haberles regalado la oportunidad de cantar en Cuba.

“Mi sueño, en estos 25 años de carrera, era simplemente poder cantar para mis fans en Cuba. Uno de los pocos países en el mundo que nunca había conocido! Por un cantante, la mejor manera de decir gracias a su público es cantar en vivo mirándoles a las caras, cantando juntos nuestras canciones. Todo eso estuvo posible gracias a mis amigos Randy y Alexander de @gentedezona y a nuestra canción #nadiehadicho. Nunca olvidaré este día loco y bellísimo hecho de 24 horas sin dormir pero con el corazón lleno de amor. La música une. Los amo”, concluyó.

Por otra parte, las críticas a Pausini por parte de los trabajadores de los medios oficialistas cubanos por haber llevado la bandera como prenda de vestir, no ha tardado en llegar:

“Bienvenida la Pausini, bien, pero ya esto no me gusta…. ¡Lo siento, Laura!”, escribió Rosy Amaro Pérez, periodista de Cubavisión Internacional.

Tras más pasar casi un día entre aviones y con una corta visita de poco más de 45 minutos, la artista se encuentra actualmente de vuelta a su rutina y preparando su próximo proyecto profesional en la ciudad de Miami. Una entrevista ofrecida por Pausini al periódico La Vanguardia antes del concierto ha resumido el gran significado que ha tenido para la italiana el poder interpretar sus canciones sobre un escenario cubano:

“Mis padres están en shock por elegir estar 25 horas en aviones para cantar una sola canción en Cuba. Pero esto no lo olvidaré nunca y creo que también enseño algo a mi hija y a mis fans: que hay que confiar y luchar hasta el último aliento para lograr nuestros sueños porque vale la pena. Yo he esperado 25 años pero ahora estoy yendo hacia allí”, dijo.

Asimismo, la artista solo ha tenido palabras de reconocimiento para sus compañeros Alexander Delgado y Randy Malcom y ha admitido que el haber trabajo con ellos le ha abierto las puertas al público caribeño:

“Cuando me dijeron que querían organizar un concierto gratuito para el pueblo en Cuba, les dije que me hubiese gustado mucho estar, así que… ¡Me invitaron y se cumplió un sueño que ellos ni imaginaban. Les debo mucho a Gente de Zona”.

Finalemente, sobre si alguien podría entender que su presencia en la Isla significaba que de alguna manera apoya al gobierno cubano alegó:

“No, sinceramente nunca he cantado por apoyar una causa política. Yo canto por la gente, por quien me cambio la vida a los 18 años dándome un éxito que ni soñé. ¿Cómo puede un cantante ser agradecido co su público si no es cantándoles en vivo para su gente. Rechazo creer que puedan pensar en mi presencia como un mensaje político. Es algo que no me pertenece y que no quiero”.