Paris le 7 avril 2018.

Un livre passionnant d’Emmanuelle Debur, qui fait revivre l’incomparable épopée, du célèbre et audacieux festival d’avant-garde Sigma de Bordeaux. L’oeuvre de la journaliste bordelaise, est enrichie d’une iconographie extraordinaire. Incontestablement, un récit parfaitement structuré à propos de l’origine et l’évolution au fil des ans de l’aventure du festival.

1965, le festival Sigma secoue Bordeaux la notable. Les Living theatre, le Magic Circus ou Jan Fabre font de la belle endormie un terrain d’agitation et d’expérimentations sans précédent. Pink Floyd, Bartabas ou Sankaï Juku partagent cette scène explosive et avant-gardiste, avec les bagnards du Barbwire Theater, la strip-teaseuse Rita Renoir, les travestis Mirabelle : du sexe, de l’art contemporain… du sang, celui dont se badigeonne Yolande Moreau en 1984 pour Sale affaire du sexe et du crime.

1996, fin de l’aventure, naissance d’un mythe.

L’Aventure Sigma 1965 -1996″ au 19/20 France 3 Bordeaux Métropole :

Emmanuelle Debur est journaliste. Bordelaise, elle traversé la fin de siècle dans le bouillonnement rock d’une ville en suspens. Un creuset qui l’a menée aux arts de la scène, à la culture “officielle”, institutionnalisée et à ses marges. Elle collabore au quotidien Sud Ouest, La Scène, Théâtre magazine.

L’aventure Sigma (1965-1996). Histoire d’un festival d’avant-garde. Emmanuelle Debur. © atlantica, Biarritz, 2017. Conception graphique et mise en page : Arno Labat.17 x 24 cm – 200 pages. 23.00 €.

ISBN: 978-2-7588-0452-9

Félix José Hernández.