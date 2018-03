Paris le 20 mars 2018.

Nicolas Barreau nous offre une très belle histoire d’amour, d’une douceur intense qui nous fait rêver. Il a écrit un livre plein d’émotion et de charme, un voyage dans une des villes les plus romantiques du monde!

« Assise au soleil, sur les marches de l’église Santa Maria della Salute, Nelly venait de déballer un tramezzino, lorsque son portable sonna.

Cet homme la poursuivait avec une admirable ténacité. Voilà plusieurs jours que Valentino Briatore l’appelait pour lui proposer toutes sortes de rendez-vous.., alors qu’elle était venue à Venise pour avoir la paix. Ce qui signifiait aussi qu’elle voulait réfléchir à «l’affaire» Beauchamps sans être dérangée. En d’autres termes : elle voulait être triste en toute tranquillité, et ce Vénitien à la crinière brune et à la bouche rieuse tentait de l’en empêcher. Son ministre des belles pensées! Nelly sourit malgré elle. Cela partait d’une bonne intention, mais à quoi bon, quand on était en deuil?

Oui, en deuil, car son coeur se faisait toujours lourd quand elle pensait à Daniel Beauchamps. Les pages ne se tournaient pas aussi vite… Elle sillonnait donc la ville paisible, et quand elle voyait un palazzo particulièrement beau, ou les gondoles vides qui attendaient le retour du printemps en se balançant sur l’eau, Riva degli Schiavoni, ou encore, quand elle empruntait le soir une ruelle très pittoresque, elle s’imaginait le professeur marchant à côté d’elle.

Venise était un lieu trop romantique pour s’y trouver seuil. Rien d’étonnant à ce que la mélancolie la submerge… Elle aspirait à l’amour, certes. Mais pas à une aventure avec un séducteur (aussi sympathique fût-il), aventure qui serait terminée avant même d’avoir eu le temps d’épeler le mot «avventura». Un Italien ne pouvait s’empêcher de chercher à conquérir le coeur d’une jolie femme — c’était une sorte de sport national.

La sonnerie cessa.

Nelly mordit dans le pain blanc moelleux, découpé en deux triangles appétissants et garni de prosciutto, d’oeufs et de câpres. Elle se mit à mâcher avec satisfaction.

Après ce premier jour épouvantable, marqué par la perte de son sac à main, trois journées très agréables s’étaient écoulées. Le matin, elle se levait sans avoir mis le réveil, tôt la plupart du temps. Ensuite, elle petit-déjeunait dans le bar de campo San Polo, puis partait faire son tour quotidien dans la ville, qui l’entraînait dans des ruelles et des quartiers toujours différents. Elle était entrée dans plusieurs magasins de masques et avait finalement acheté — chez une jeune Italienne vendant ses créations, qu’elle peignait assise à une table, dans sa petite boutique baptisée Il ballo del doge — un étroit masque bleu ciel à bordure dorée, couvrant juste les yeux, dont elle n’aurait sans doute jamais l’utilité. Elle était naturellement retournée sur la piazza, avait contemplé la basilique Saint-Marc et suivi une visite guidée du palais des Doges, admiré la magnifique salle du Grand Conseil et visité les anciens cachots qui lui avaient procuré d’agréables frissons. Dans un café sous les arcades de la Piazzetta, elle avait bu le meilleur cappuccino de sa vie — orné d’un coeur un peu de travers, qui reflétait assez justement son propre état d’esprit —, et derrière la station de vaporetto San Zaccaria, après avoir traversé un passage couvert, elle s’était immergée dans le dédale de petites ruelles. S’y serraient, les uns contre les autres, des magasins d’antiquités exposant miroirs dorés et Maures vêtus de rouge, un candélabre à la main; des papeteries présentant carnets de notes et porte-lettres recouverts de jolis papiers; des boutiques de dolci proposant amarettini aux emballages colorés et montagnes de nougat blanc; des commerces de chaussures vendant pantoufles de doge en velours et ballerines en soie de toutes les couleurs. »

Éléonore Delacourt a vingt-cinq ans et aime la dolce vita. Timide et romantique, c’est une rêveuse qui adore s’évader dans les livres et croit aux présages, petits messagers du destin. Elle n’a pas hérité du caractère intrépide de sa grand-mère, qui l’a pourtant élevée et lui a légué l’objet qu’elle chérit le plus : une bague en grenats avec une gravure en latin Omnia vincit amor.

Elle n’est a priori pas le genre de fille qui, du jour au lendemain, vide son compte en banque et saute dans un train à destination de Venise un froid matin de janvier ! Mais la vie est parfois surprenante, et une phrase énigmatique retrouvée dans un vieux livre peut avoir des conséquences inattendues…

Une fois encore Nicolas Barreau nous embarque dans une magnifiquehistoire d’amour qui nous rappelle que les petits hasards recèlent parfois de grands et heureux bouleversements. Laisser tomber son sac dans le Grand Canal, faire confiance à un vénitien à la beauté ténébreuse et sentir la terre se dérober sous les pieds, autant de chances pour notre héroïne de vivre le grand amour!

Sous le pseudonyme de Nicolas Barreau se cache un auteur franco allemand qui travaille dans le monde de l’édition. Le Café des petits miracles est le cinquième roman de l’auteur publié par Eho après les best-sellers Le Sourire des femmes (2014), Tu me trouveras au bout dit monde (2015), La Vie en Rosalie (2016) et Un soir à Paris (2017).

Le Café des petits miracles. Nicolas Barreau. Roman traduit de l’allemand par Sabine Wyckaert-Fetick. © Éditions Héloïse d’Ormesson, 2018 pour la traduction française. 14 x 20,5 cm. 304 pages. 18€. Photos © Andrey Omelyanchuk/500px, Lee Avison/Trevillion Image. ISBN : 978-2-35087-438-8

Félix José Hernández.