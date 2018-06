Paris le 24 juin 2018.

« Amoureux de la gastronomie, bienvenu au Comptoir d’Aquitaine !

Le meilleur des spécialités d’Aquitaine à 10 minutes du centre de Paris.

Nous aimons tellement notre région, l’Aquitaine, que nous avons décidé de faire partager sa richesse gastronomique.

Pour régaler vos papilles, nous mettons tout en oeuvre pour dénicher des produits exceptionnels et savoureux tels que vous les trouveriez en Aquitaine. Nous faisons appel au savoir-faire de producteurs et artisans passionnés et engagés qui enrichissent chaque jour ce patrimoine gastronomique unique.

Au Comptoir d’Aquitaine, vous trouverez le meilleur de la gastronomie de cette belle région rassemblé dans un lieu unique, qui porte haut les valeurs fondamentales de sa culture : le bien manger, la simplicité, la convivialité et le raffinement.

40 fournisseurs partenaires retenus selon des critères de : qualité, créativité et respect de l’environnement.

De fameuses gourmandises et les gourmets !

Un apéro à organiser ?

-Les rillettes de canard au foie gras d’une ferme familiale des Landes, la tomate à tartiner d’un producteur du Lot et Garonne surprendront vos convives.

Envie de mettre de l’authenticité dans votre assiette ?

-Le chou farci préparé par un charcutier landais vous garantit un résultat « cuisiné maison » en un temps record. Terminez votre repas par un fromage de brebis d’estive aux saveurs délicates.

Un dessert express à confectionner ?

-Parsemez de succulents éclats de noisette du Lot et Garonne votre salade de fruits frais.

Une crêpe party ?

-Préparez vos crêpes avec la farine de châtaigne bio, sans gluten de Dordogne, dégustez-les avec un cidre basque.

Faites escale au pays du bien manger. Plongez au coeur d’un patrimoine gastronomique unique.

Venez découvrir nos rayons viandes fraîches, plateaux de charcuterie, sandwich au foie gras, apéritifs, salaisons, plats traditionnels…

Nous proposons des emballages pour vos cadeaux et cadeaux d’affaires.

Notre équipe a sélectionné pour vous, avec patience et détermination des produits porteurs d’une tradition ou d’un savoir-faire régional. Elle vous parlera des produits et de ceux qui les font, parce que nous les avons tous rencontrés sur place et chie nous nous approvisionnons directement chez eux.

Bordelaise d’origine et parisienne depuis quelques années. J’avais pris l’habitude de “remonter à la capitale” des produits gastronomiques que je ne trouvais que dans ma région.

Mon bayonnais (et associé) de mari faisait la même chose depuis des années.

Jurée au salon de l’agriculture et petite-fille d’épicière bordelaise, tous ces éléments mon donne l’idée de créer le Comptoir d’Aquitaine.

Rentrez et venez découvrir notre sélection de 300 produits livrés en direct de nos fournisseurs locaux.

Bon appétit.

Fabienne Lailheugue Laffont. Créatrice du Comptoir d’Aquitaine. »

Comptoir d’Aquitaine. Épicerie régionale & conviviale. 37 bis rue Carnot. 92300. Levallois Perret.

Tél. : 01.47.58.40.95 miam@comptoirdaquitaine.fr

Félix José Hernández