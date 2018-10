Paris le 11 octobre 2018.

Situé dans l’ancien laboratoire de Marie Curie, le Musée Curie retrace les différentes étapes des découvertes des Curie et des Joliot-Curie, la famille aux 5 prix Nobel. Un espace rénové en 2012 de 120 mètres carrés allie nouvelles technologies et documents anciens à la valeur inestimable, permettant ainsi de découvrir l’histoire de la radioactivité et de la radiothérapie. Grands panneaux illustrés, écrans interactifs, documents d’archives, instruments scientifiques de l’époque… La visite, centrée autour du bureau et du laboratoire de Marie Curie conservés tels quels, est répartie en 4 thématiques.

Au sein d’une même famille, Pierre et Marie Curie, leur fille aînée Irène et son mari Frédéric Joliot-Curie ont tous reçu au moins une fois le Prix Nobel. Marie Curie reste la seule femme à ce jour à en avoir reçu deux, et la seule personne à en avoir eu deux dans deux disciplines scientifiques différentes. Leurs découvertes dans le domaine de la radioactivité ont permis de comprendre la structure de l’atome et ont permis des applications médicales majeures.

Grâce à une table interactive multitouch, plusieurs utilisateurs peuvent, simultanément, manipuler et consulter des photographies, documents et films d’archives illustrant la vie et les travaux de « la famille aux cinq Prix Nobel », le tout replacé chronologiquement et dans son contexte historique.

Au début du XXe siècle, les propriétés du radium, élément chimique découvert par Pierre et Marie Curie en 1898, sont perçues par le public comme extraordinaires, voire magiques. Il inspire des écrivains et des artistes, mais aussi des commerçants de tous horizons qui vendent des produits de santé, des crèmes antirides, des eaux minérales, à base de radium ! En ce temps, le radium cristallisait tous les espoirs et les rêves, réels ou utopiques. L’engouement tient bien sûr à l’histoire mythique de ses découvreurs, plus encore à sa luminescence bleu-vert, mais aussi aux perspectives qu’il offrait pour soigner les cancers.

Cette partie revient sur l’histoire de l’engouement pour cet élément, avant la prise de conscience de ses dangers et de ses effets nocifs pour la santé. Panneaux et objets de l’époque illustrent ce phénomène.

Dans les années 1930, le laboratoire Curie dirigé par Marie Curie est un centre de recherche de renommée internationale, spécialisé dans l’étude de la radioactivité, nouvelle science à la frontière de la physique et de la chimie. Irène et Frédéric Joliot-Curie y découvrent en 1934 la radioactivité artificielle, Prix Nobel de chimie en 1935. Sur une paillasse centrale sont présentés des instruments restaurés de la Méthode Curie, méthode de mesure de la radioactivité mise au point par Pierre Curie en 1898. Dans cette partie sont également présentés le laboratoire de chimie personnel de Marie Curie et son bureau. De plus, dans une vitrine on peut découvrir quelques-unes de ses archives originales. Tandis qu’un panneau et une vitrine racontent son épopée aux Etats-Unis en 1921, lorsque 1 gramme de radium -dont on peut voir une reconstitution -d’une valeur de 100 000 dollars, lui a été offert.

L’Institut du Radium est constitué d’un deuxième laboratoire de biologie et de médecine. Dirigé par le Dr Claudius Regaud, un panneau revient sur le parcours de ce pionnier de la radiothérapie, tandis qu’une vitrine expose des reproductions de ses dessins de cellules. En 1921, Marie Curie et Claudius Regaud créent la Fondation curie et ouvrent un dispensaire pour soigner les malades du cancer. Panneaux et objets présentent les deux traitements de radiothérapie alors disponibles : la röntgenthérapie et la curiethérapie. En conclusion, un panneau retrace l’histoire de la lutte contre ce fléau en France dans l’entre-deux-guerres et présente des affiches de prévention créées par des peintres affichistes célèbres.

L’entrée du Musée Curie ainsi que celles des activités est gratuite. Toutefois vos dons sont les bienvenus sur place ou en ligne. Sur place, il y a une urne à l’entrée du musée dans laquelle vous pouvez glisser votre don (espèces ou chèque). En effet, le musée Curie est financé essentiellement grâce à la générosité du public. Vos dons nous permettent de restaurer des archives, de réaliser des campagnes de numérisation, … et ils nous permettent de développer des activités pour nos visiteurs : visites guidées, conférences, expositions, animations pour les enfants, etc.

Le jardin de Marie Curie

Désireuse de faire du laboratoire qu’elle dirige un lieu de travail agréable, pour elle-même et ses collaborateurs, Marie Curie crée ce petit jardin en 1912, lors des premiers travaux de construction de l’Institut du Radium. Sa fille cadette, Eve, raconte que c’est sa mère qui aménage ce carré de verdure, n’hésitant pas parfois à manier la bêche et retourner la terre. “Quant au jardin, elle le compose avec amour”, raconte-t-elle. “Elle choisit un à un, en connaisseur, les jeunes arbres, et les fait mettre en terre sous ses yeux, bien avant que les fondations ne soient jetées. Elle confie à ses collaborateurs :

– En achetant “mes” platanes et mes tilleuls tout de suite, je gagne deux ans. Lorsque nous ouvrirons le laboratoire, les arbres auront poussé, les massifs seront en fleur.”

Ainsi, les hautes fenêtres du bureau de celle qu’on appelle « la patronne » s’ouvrent sur une végétation champêtre en plein coeur de Paris. Et, bien souvent, Marie Curie apparaît appuyée à la balustrade de la terrasse de son laboratoire de chimie, contemplant ses parterres de fleurs et le feuillage de ses jeunes arbres. La physicienne veille sur ce jardinet tout au long de sa vie jusqu’en 1934, et commande même des fleurs directement en Hollande.

Le jardin actuel

Situé entre des laboratoires de physique-chimie, de médecine et de biologie, ce jardin occupe aujourd’hui une place particulière au sein de l’Institut Curie. Le jardin actuel est vraiment fidèle à ce que Marie Curie en avait fait. C’est un jardin de style anglais, souple, flou, sauvage, champêtre. Il reste vert et vivant, quelque soit la saison. Il n’y a pas trop de fleurs et les petites plantes comme le chèvrefeuille sont privilégiées. Ce qui ne l’empêche pas d’être magnifique à la mi-saison quand les jonquilles et les rosiers grimpants sont en fleur.

En 1997, le créateur de roses Meilland, crée le rosier Marie Curie pour rendre hommage à cette “grande Dame de la science”. C’est un rosier au coloris orange très clair bordé de rose pâle, au feuillage dense vert foncé. Son parfum très odorant est subtil et épicé avec des notes de clou de girofle. Il fleurit abondamment dans le jardin du Musée Curie de mai aux premières gelées.

Au coeur du jardin se dressent des statues de Pierre et Marie Curie. C’est Irène Joliot-Curie qui a demandé à une sculptrice polonaise de Cracovie, Maria Kwietniewska, la réalisation d’un buste de ses parents en 1950. Puis, il a été offert par la Pologne à l’Institut du Radium de Paris. C’est au pied de ce buste que le président François Hollande est venu déposer une gerbe de fleurs en mai 2012, dans son hommage rendu à Marie Curie lors de son entrée en fonctions.

Depuis quelques années, le musée a investi le jardin comme lieu d’exposition temporaire sur des thématiques liées à l’Institut Curie, pour permettre aux visiteurs d’appréhender la réalité contemporaine de la recherche scientifique, mise en perspective avec l’histoire des sciences.

En 2012, le Musée Curie a consacré sa première exposition temporaire au “jardin de Marie Curie, d’hier et d’aujourd’hui”. En 2017, à l’occasion de la commémoration du 150e anniversaire de Marie Curie, ce jardin a été baptisé officiellement “Jardin Marie Curie”.

Le Musée Marie Curie. Ouvert du mercredi au samedi, de 13 h à 17 h. Fermeture estivale : du 29 juillet au 4 septembre inclus . Pendant les vacances de Noël, du 23/12/2018 au 08/01/2019 inclus.

L’entrée du Musée Curie se situe au 1, rue Pierre et Marie Curie, dans le 5e arrondissement de Paris. RER B : Luxembourg.Métro : Place Monge (ligne 7) ou Cardinal Lemoine (ligne 10).Bus : 21, 27, 38, 47, 82, 84, 85 et 89.Parking : 18/19, rue Soufflot.

Félix José Hernández.