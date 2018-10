Paris le 12 octobre 2018.

David Joy, avec une écriture passionnée, nous offre un excellent roman noir, violent à la limite du supportable, d’une intensité rare avec ces personnages de cette Amérique profonde et miséreuse. Il s’agit d’une œuvre remarquable… un coup de maître !

Après avoir quitté l’armée et l’horreur des champs de bataille du Moyen-Orient, Thad Broom revient dans son village natal des Appalaches. N’ayant nulle part où aller, il s’installe dans sa vieille caravane près de la maison de sa mère, April, qui lutte elle aussi contre de vieux démons. Là, il renoue avec son meilleur ami, Aiden McCall. Après la mort accidentelle de leur dealer, Thad et Aiden se retrouvent soudain avec une quantité de drogue et d’argent inespérée. Cadeau de Dieu ou du diable ?

Après Là où les lumières se perdent (Sonatine Éditions, 2016), unanimement salué par la critique, David Joy nous livre un nouveau portrait saisissant et désenchanté de la région des Appalaches, d’un réalisme glaçant. Un pays bien loin du rêve américain, où il est devenu presque impossible d’échapper à son passé ou à son destin. Plus encore qu’un magnifique « rural noir », c’est une véritable tragédie moderne, signée par l’un des plus grands écrivains de sa génération.

« Le Poids du monde résonne comme un disque de blues tournant dans une caravane rouillée, ampoules allumées à moitié grillées, quand le jour n’est plus. Il souffle la complainte bouleversante des oubliés qui se raccrochent à des lucioles électriques par peur du noir et du désespoir. » L’Express

« Il y a des éclats de rire et de fraternité, de la rage, des élans de tendresse qui font oublier les souvenirs rabotant le cerveau. Appelons ça l’humanité. Alors s’allège « le poids du monde ». Le Monde

« Un roman parfait, qui va rester dans toutes les mémoires. » Donald Ray Pollock

« Un roman magnifiquement écrit mais impitoyable dans une région bénie par la nature mais réduite à la désolation et au désespoir. » The New-York Times

David Joy est un jeune auteur américain né en 1983 à Charlotte en Caroline du Nord. Titulaire d’une licence d’anglais obtenue avec mention à la Western Carolina University, il y poursuit naturellement ses études avec un master spécialisé dans les métiers de l’écrit. Il a pour professeur Ron Rash qui l’accompagnera et l’encouragera dans son parcours d’écrivain. Après quelques années d’enseignement, David Joy reçoit une bourse d’artiste du conseil des Arts de la Caroline du Nord. Il se met à écrire pour le Crossroads Chronicle et pour lui-même. Son premier roman, Là où les lumières se perdent, remporte un franc succès et est finaliste du prix Edgar du meilleur premier roman en 2016.

David Joy est également l’auteur d’essais. Growing Gills: A Fly Fisherman’s Journey a été finaliste de deux prix littéraires : le Reed Environmental ainsi que le Ragan Old North State for Creative Non Fiction. Il vit aujourd’hui à Webster en Caroline du Nord au beau milieu des Blue Ridge Mountains et partage son temps entre l’écriture, la chasse, la pêche et des travaux manuels.

Du 12 au 14 octobre Toulouse Polar du Sud, avec la participation de David Joy.

Le Poids du monde. David Joy. © Sonatine Éditions, 2018 pour la traduction française. Roman noir traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabrice Pointeau. Broché – 140 x 220 mm – 320 pages. Couverture : Rémi Pépin – 2018. Photo couverture : © Mark Owen / Arcangel Images. 21.00 € – ISBN : 978-2-35584-339-6

Félix José Hernández.