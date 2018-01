Paris le 4 janvier 2018.

Le Sans Dieu possède les ingrédients d’un très bon roman de pirates. Avec un style plein de panache, Virginie Caillé-Bastide nous offre une palette de personnages haut en couleur. Cette belle découverte de la rentrée littéraire nous fait vivre l’aventure d’un magnifique moment de lecture.

Hiver 1709, dans le sud de la Bretagne. Une vague de froid sans précédent s’abat sur le Royaume de France, déclenchant une famine effroyable. Arzhur de Kerloguen, modeste hobereau breton, assiste impuissant à la mort du dernier de ses sept enfants. Sa femme perd la raison et lui, les ultimes fragments de sa foi. Maudissant dieu, il décide de devenir plus cruel encore que le seigneur ne le fut avec lui.

Printemps 1715, dans les îles Caraïbes. L’Ombre, un farouche capitaine, fait régner la terreur dans ces mers du bout du monde qu’il écume sans relâche. Lors de l’attaque d’un galion espagnol, il épargne un prêtre jésuite et le fait prisonnier. Un affrontement s’engage alors entre les deux hommes sur l’épineuse question de l’existence de dieu.

Autour du père Anselme et de l’Ombre gravitent nombre de flibustiers : fuyards, déclassés, prostituées, gueux et autres gibiers de potence qui ont renoncé à tout pour vivre une dangereuse et impensable liberté. Le Sans Dieu, navire de l’Ombre, devient une scène de théâtre exiguë pour ces hommes qui ne se sont pas choisis, mais se retrouvent condamnés à vivre et à mourir ensemble, avec l’immensité de la mer pour seul horizon.

Un roman de pirates, où les tempêtes qui agitent les âmes semblent bien plus redoutables que celles qui déchirent les voiles.

« Pour son premier roman – un coup de maître – Virginie Caillé-Bastide a choisi un genre délaissé par les écrivains en herbe qui croient leur nombrils passionnant : le livre d’aventure maritime. Un Sans Dieu presque sans faute. » Le Figaro Magazine, Jean-Christophe Buisson.

« Le style de Virginie Caillé-Bastide, mêlant langage contemporain à celui madré des marins de l’époque est un bon dosage, par lequel le roman gagne en couleur. Elle maîtrise sans faille un vocabulaire adéquat, ce qui donne à ses tournures un caractère viril, qu’Alexander Kent n’aurait pas renié. » Mémoire des arts, Paule Martigny.

« Écriture recherchée, mots choisis, récit vifs et passionnant. » Notes bibliographiques.

“L’écriture est charnelle, parfois légèrement agaçante dans son souci d’épouser des tournures d’ancien français, mais tellement bien nourrie qu’elle nous donne à voir des personnages d’une belle épaisseur ainsi que quelques scènes truculentes.” La Croix.

Née en 1962 à Lorient, Virginie Caillé-Bastide travaille depuis plus de 30 ans dans la publicité. Le Sans Dieu, son premier roman, puise dans ses origines bretonnes et sa passion pour l’histoire.

Le Sans Dieu. Virginie Caillé-Bastide. © 2017, Éditions Héloïse d’Ormesson. 336 pages. 20€. Illustration de couverture : Edward Moran, Burning of the Frigate Philadelphia in the Harbor of Tripoli (1897) © D.R.

ISBN : 978-2-35087-421-0

Félix José Hernández