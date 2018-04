Paris le 12 avril 2018.

John Connolly nous offre un roman noir, perturbant, surprenant, et dérangeant. L’ambiance sombre et pesante est très réussie. Les personnages sont ambigus, mystérieux, … L’auteur sait introduire le lecteur au cœur des situations d’affrontements, avec beaucoup de savoir faire.

Accusé de pédophilie et emprisonné, Jérôme Burnel n’a jamais cessé de clamer son innocence. À sa libération, il prend contact avec Charlie Parker, privé à l’âme tourmentée, et lui explique qu’il a été victime d’un coup monté. Le récit de Burnel a des accents de vérité, et sa disparition soudaine achève de convaincre Parker d’enquêter. L’ancien flic, toujours choqué par son expérience de mort imminente, n’a de toute façon plus rien à perdre. Le voici donc embarqué sur les traces d’une communauté de Virginie, l’Entaille, qui vit selon ses propres règles, imposées par le meurtre et la terreur, et sur laquelle plane la présence d’un mystérieux Roi Mort.

Pour la quatorzième aventure de Charlie Parker, son enquêteur culte, flanqué de ses deux acolytes, Angel et Louis, John Connolly bâtit une intrigue maîtrisée, qui conjugue à merveille enquête policière solidement ancrée dans la réalité, et plongée dans un monde occulte et sanglant.

John Connolly est né à Dublin en 1968. En une dizaine de romans, dont L’Ange noir et La Proie des ombres, ce journaliste à l’Irish Times a su imposer un univers noir, fantastique et poétique d’une grande originalité, à l’image de Charlie Parker, détective privé hanté par le meurtre de sa femme et de sa fille.

Félix José Hernández.