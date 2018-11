Paris le 11 novembre 2018.

Magnifique roman, écrit avec la plume exceptionnelle de Jonas Jonasson. L’auteur nous raconte les nouvelles aventures de son déjà célèbre personnage. Une grande lecture terriblement efficace qui vous emporte dès la première page. On se régale!

Le retour du centenaire le plus célèbre de la littérature, Allan Karlsson, génial artificier, apolitique et inculte qui nous entraîne dans une improbable course folle, véritable leçon de géopolitique, échevelée et hilarante au cœur de l’échiquier politique actuel.

Bali, une plage de rêve, un ressort paradisiaque. Au côté de Julius, son partenaire dans le crime, Allan Karlsson devrait pouvoir enfin souffler. Mais il n’a pas tenu en place les cent premières années de sa vie, ce n’est pas maintenant qu’il va changer ! Malgré les excursions en yacht et la découverte d’un objet miraculeux – l’iPad –, Allan s’ennuie à mourir. Pour le divertir, Julius se lance dans des préparatifs de son cent unième anniversaire. Le jour J, une montgolfière, chargée de bouteilles de champagne, attend le tandem sur la plage. Les amis prennent de l’altitude. Jusqu’au moment où le ballon, victime d’une avarie, se précipite vers la mer. Heureusement, les deux naufragés sont recueillis par un navire militaire. Les voilà sains et saufs… À moins que… l’embarcation batte pavillon nord-coréen et transporte une dose d’uranium de contrebande prélevée au Congo. Voici notre centenaire en Corée du Nord, pile au moment où le dictateur Kim Jong Un vient de provoquer Donald Trump avec un nouvel essai de tir de missiles. Allan se fait passer pour un spécialiste de la recherche atomique ! Les ennuis ne font que commencer…

« Le lecteur n’est pas au bout de ses surprises. Ni de ses fous rires ! Tout en passant par New York, la Suède, la Russie ou le Danemark. On ne voulait pas y croire, mais c’est pourtant vrai : Le vieux qui voulait sauver le monde est encore mieux que son prédécesseur ! » Lire

Jonas Jonasson vous présente son ouvrage “Le vieux qui voulait sauver le monde” aux éditions Presses de la Cité. Rentrée littéraire automne 2018 :

Né en Suède en 1961, Jonas Jonasson, ancien journaliste et consultant pour les médias, a rencontré un extraordinaire succès avec Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire (Presses de la Cité, 2011), son premier roman devenu un phénomène planétaire, s’écoulant en France à plus de 1 300 000 exemplaires. Il est également l’auteur de L’Analphabète qui savait compter (Presses de la Cité, 2013) et de L’Assassin qui rêvait d’une place au paradis (Presses de la Cité, 2016).

Le Vieux qui voulait sauver le monde. Jonas Jonasson. © Presses de la Cité, 2018 pour la traduction française. Roman traduit du suédois par Laurence Mennerich. Broché – 140 x 225 mm – 504 pages – 22.00 € – ISBN : 978-2-258-15345-5

Félix José Hernández.