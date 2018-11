Paris le 7 novembre 2018.

La belle plume de Leni Zumas signe avec Les heures rouges, un magnifique premier roman, prenant, engagé sur les questions de la féminité. Une forte évocation de la condition féminine et ses luttes dans le monde patriarcal de cette Amérique qui anéantit les droits les plus élémentaires des femmes. La couverture du roman évoque l’anatomie féminine, mais aussi le sang. Un coup de maître de la rentrée littéraire 2018 !

ADVERTISEMENT

États-Unis, demain. Avortement interdit, adoption et PMA pour les femmes seules sur le point de l’être aussi. Non loin de Salem, Oregon, cinq femmes voient leurs destins se lier à l’aube de cette nouvelle ère.

Ro, professeure célibataire, se débat avec le projet de biographie d’Eivør Mínervudottír, une exploratrice islandaise méconnue du xixe siècle. À quarante-deux ans, elle tente un autre pari : concevoir un enfant. Des enfants, Susan, elle, en a : deux bambins tendres et turbulents. Mais elle est lasse de sa vie de mère au foyer – de son renoncement à une carrière d’avocate, de la banalité des jours qui passent et se ressemblent. Mattie, la meilleure élève de Ro, n’a pas peur de l’avenir : elle sera scientifique. Et elle peut compter sur l’amour de ses parents adoptifs. Par curiosité, elle se laisse déshabiller à l’arrière d’une voiture… Et enfin, Gin. Gin la guérisseuse, Gin la marginale à laquelle les hommes font un procès en sorcellerie parce qu’elle a refusé qu’ils se servent des femmes.

Il y a du Virginia Woolf et du Margaret Atwood dans le récit polyphonique qui émane de ce chœur de femmes aux âges et aux aspirations divers. Il y a de l’engagement, de la colère dans le traitement d’un sujet si tristement prophétique, si fatalement universel. Il y a beaucoup d’ironie dans les instantanés de cette petite ville américaine, empêtrée dans ses tabous et ses préjugés. Mais il y a surtout de l’espoir, et une foi immense dans les ressources de chacune pour s’affranchir de sa condition.

« Des personnages inoubliables, une prose virtuose. Le talent de Leni Zumas est électrique. Préparez-vous à un choc. » The Guardian

« Un roman absorbant de bout en bout, une auteure au talent immense. »The New Yorker

ADVERTISEMENT

« Oubliez les romans idéologiques : Les Heures rouges est une oeuvre profondément intimiste qui fait naître des personnages singuliers, liés entre eux par l’inéluctable fonctionnement de leur corps. Le monde que Zumas dépeint nous est familier, à peine éloigné de notre réalité, et c’est ce qui rend le roman si choquant. » The Atlantic

« Aucun livre depuis L’OEuvre de Dieu, la Part du Diable de John Irving n’a été aussi nécessaire, n’a dépeint avec autant d’acuité les dangers affrontés par les femmes dans des sociétés — la nôtre, par exemple — où leur est ôtée la possibilité de disposer de leur corps. » The Irish Independent

« Drôle, mordant, poétique, politique, alarmant, inspirant, Les Heures rouges révolutionne la fiction de notre époque. » Maggie Nelson (Une partie rouge, Les Argonautes)

Leni Zumas : ses sources d’inspiration pour son roman “Les Heures rouges” :

Diplômée de Brown, Leni Zumas enseigne la littérature à l’université de Portland. Les Heures rouges est son premier roman à paraître en France.

Les Heures rouges. Leni Zumas. Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Rabinovitch. © Presses de la Cité, 2018 pour la traduction française. Ilustration de couverture : Lauren Harms. Broché – 140 x 225 mm – 408 pages – 21.00 € – ISBN : 978-2-258-14692-1

Félix José Hernández.