Paris le 1er avril 2018.

« Lettre ouverte d’un curé au Pape François » appartient à ce type de livres qu’il est impossible de lâcher. Daniel Duigou décrit avec beaucoup de justesse la situation actuelle de l’église dans notre société. Livre passionnant et convaincant. Une lettre courageuse d’un prêtre français du XXIe siècle, au papa argentin qui incarne le nouveau papa, près des pauvres, et qui continue à ouvrir l’église au monde, selon l’enseignement du Christ.

Dans une lettre choc qu’il adresse au pape François à l’occasion de son cinquième anniversaire de son pontificat (le 13 mars), Daniel Duigou poursuit le dialogue entamé avec le Saint-Père au Vatican. Une lettre qui sonne comme un verbatim pour une Église ouverte qui donne plus de place aux laïcs, hommes et femmes, et redéfinit la figure du prêtre.

« Cher pape François,

Vous faites déjà beaucoup pour l’Église de demain. Le nombre croissant de résistances à tous les niveaux de l’institution le prouvent d’ailleurs ! L’important est que l’Église se remette en marche. Comment ? Comme pour Saint-Merry, il s’agit de revenir au temps de l’expérimentation, en dehors de toute logique cléricale. De revenir à une parole vivante, comme aux premiers temps du christianisme, à la rencontre des plus pauvres. D’autoriser et pas d’interdire. Et de faire confiance en l’Esprit qui souffle où il veut. Le changement ne peut pas venir uniquement des évêques et des prêtres, triais en redonnant la parole aux « fidèles » de l’Évangile, comme vous l’avez fait en prélude au synode sur La famille. Le changement est de la responsabilité de l’ensemble du peuple de Dieu. La théologie suivra. Le Droit Canon aussi. »

Fort de son expérience à la tête de la paroisse Saint-Merry (Paris), où une assemblée de prêtres et de laïcs élit son responsable pour une période de trois ans, Daniel Duigou adresse dans sa lettre 5 grandes propositions au pape François :

– la fin du monopole des prêtres

– la démocratie et la co-responsabilité dans la gestion de la paroisse et la pastorale

– retour à la variété et à l’inventivité des ministères

– accès des femmes aux responsabilités et aux ministères

– ordination d’hommes mariés

« D’abord l’accueil, et, devrais-je ajouter, l’écoute. L’écoute des hommes, l’écoute du monde. Sans jugement. Écouter et comprendre le monde en train de se transformer.

Écouter et accueillir la nouveauté. Écouter et agir. Trois exemples significatifs, parmi d’autres valent plus qu’un sermon.

C’est à Saint-Merry que furent organisés les premiers Restos du coeur avec Coluche. C’est là que fut accueillie l’Association des homosexuels chrétiens, David & Jonathan. C’est là que s’est installée l’association Réseau Chrétien-Immigrés (RCI) qui accompagne les migrants à leur arrivée. L’action est donc prioritaire à Saint-Merry ; elle se poursuit dans le sens de l’ouverture aux autres, à l’étranger, à tous ceux qui sont à la « périphérie de la société », comme vous le dites vous-même, les exclus et les marginaux.

Pour nous, ces hommes et ces femmes nous renvoient une part de nous-mêmes alors que nous les croyons si différents de nous.

Pour accueillir et écouter ce monde en pleine transformation qui change de repères de plus en plus rapidement, nous développons aussi une culture du débat et de la confrontation. Nous invitons régulièrement des observateurs privilégiés de la société, politiques, sociologues, économistes, philosophes, etc. Sans avoir peur du politique, il s’agit de confronter les points de vue et d’aiguiser nos regards au-delà de nos convictions et des caricatures réductrices qui nous enferment dans des prêts-à-penser faciles. Comprendre le monde dans sa diversité et son inattendu, en faisant appel — lorsque cela est nécessaire — aux sciences humaines, est en soi un acte d’amour. »

Journaliste à la télévision et psychanalyste, Daniel Duigou a été ordonné prêtre à 51 ans. Il partage alors son temps entre une rédaction en chef à France 5, les services d’infectiologie et des soins palliatifs de l’hôpital Paul-Brousse, et le diocèse d’Amiens. En 2008, il met fin à toutes ses activités civiles pour vivre une expérience d’ermite dans le Sud marocain, près de Ouarzazate. Il poursuit néanmoins sa collaboration avec le journal La Croix. Il est notamment l’auteur aux Presses de la Renaissance de Psychanalyse des miracles du Christ, de Naître à soi-même et de Journaliste, psy et prêtre. Il est le curé de la paroisse Saint-Merry, faisant désormais partie du Diocèse de Paris.

