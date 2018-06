Sara Vila, es Senadora del grupo Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, y fue ella la encargada de trabajar, durante meses, y defender el pasado lunes en el Senado la toma en consideración de la Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles.

¿Satisfecha por el resultado de la toma en consideración de la PDL sobre Nacionalidad?

Evidentemente creemos que ha sido un paso histórico por parte de todos los partidos políticos. Era algo muy necesario, y así lo han reconocido todos los grupos que votaron a favor de la toma de consideración. Había olvidos que eran imperdonables en nuestro Código Civil y nuestra Ley de Memoria Histórica, que dejaban fuera unos casos injustamente tratados durante nuestra historia democrática y con los que teníamos que hacer justicia. La toma en consideración abre una puerta en el Congreso para seguir batallando, y es muy difícil que los partidos que votaron a favor en el Senado, cambien de posición.

La PDL se presento apenas una hora antes de que se presentara la moción de censura Mariano Rajoy ¿Casualidad o causalidad?

La moción de censura de Mariano Rajoy fue pura casualidad. El propio CeDEU pensó que podía ser buena idea llevarla al Senado, porque se demoraba mucho el debate en el Congreso. Nosotros ya habíamos decidido llevarla a debate antes de que supiéramos nada sobre la moción de censura. De hecho llevábamos dos meses trabajando en el Senado para mejorar el texto de la Ley, porque no es el mismo que se presentó en el Congreso. Cambian cosas de forma y está mejorado en cuanto al lenguaje jurídico.

La toma en consideración de la PDL llega muchos meses después de que que Unidos Podemos, en Comú Podem y En Marea, presentarais en el Congreso una PDL del mismo tenor ¿Por qué decidisteis que la vía debía ser el Senado en vez del Congreso?

Esta Proposición de Ley ya la habíamos presentado en el Congreso, no podíamos llevarla adelante por un problema de cupos que tienen los partidos políticos: pueden registrar tantas proposiciones de ley como quieran pero no todas pueden ir a debate. Todas no se pueden debatir al mismo tiempo y además cada uno puede debatir en función de su representación. Se estaba demorando mucho esta iniciativa, así que decidimos que como podía ser aprobada en el Senado, nos arriesgaríamos a presentarla, sabiendo que la postura de los grupos era favorable.

¿Cómo se explica el hecho de que el pasado mes de septiembre el PP rechazara una moción de Foro, en el mismo sentido?

Sobre la postura del PP en cuanto a la moción de Foro, no se a que se debió su voto desfavorable, eso tendría responderlo el Partido Popular.

¿Significa la postura del PP que no se actúa de la misma manera cuando se está en el gobierno que en la oposición?

Puede ser. Es muy posible que no se actúe de la misma manera. En cualquier caso, tampoco se entiende. En el caso de esta Ley no afecta para nada a los presupuestos, no hay que aportar más recursos, ni modificar los presupuestos, se puede llevar a cabo con las partidas de los consulados. Yo creo que también es una cuestión de visibilidad. Se puede votar en contra de una moción, pero es mucho más difícil hacerlo durante el debate de una ley que tiene mucho más peso, que sabían que estaba trabajada con todos los partidos, con organizaciones como CeDEU, y eso también yo creo que les hacía muy difícil el voto en contra.

La unanimidad, el apoyo a la PDL, las intervenciones de los distintos grupos políticos en el Senado han respondido, al menos por una vez, a su petición de que esta no fuera solo una iniciativa de su grupo político, si no de todos los que componen la Cámara Alta ¿Algo está cambiando en la política española?

No creo que haya mucho cambio en la política después de esta Ley, no creo que marque un antes y un después, pero si me gustaría reivindicar que, de vez en cuando, si alguien se atreve a decir que una ley debe ser aprobada por todos, porque no entiende de ideologías en tanto que todos condenamos lo que supuso el franquismo, la dictadura, el terror, el hambre para mucha emigración española, todos tenemos que estar de acuerdo en que tenemos que facilitar la nacionalidad a descendientes de españoles que tuvieron que irse del país por emigración forzada.

La iniciativa comienza ahora su tramitación parlamentaria, primero en el Congreso donde deberá ser elevada a ley y sometida a aprobación, posteriormente volverá al Senado ya con rango de ley y una vez dado el visto bueno por el Senado, y si no se producen enmiendas, directamente sería publicada en el BOE ¿Qué tiempos manejan de cara a su posible aprobación?

Si todo va correctamente y si la mesa del Congreso no se pone “celosa” de esta Ley y la trata con la celeridad que merece, nosotros esperamos tenerla aprobada para principios de 2019. Estimamos esos meses. Los trámites empezarán en el Congreso en septiembre, así que mientras se establece la ponencia se tardará un tiempo. Insisto en que depende de la mesa del Congreso, no obstante, vamos a estar muy atentos para que no se quede atascada en ningún sitio.

¿Qué le aportado la elaboración de esta Ley?

Ha sido una de las experiencias políticas más bonitas que he tenido en mi vida. Y lo ha sido por el espíritu cooperativo de la Ley: trabajar con CeDEU, con la catedrática Aurelia Álvarez, con la juristas en el Congreso y Senado, con los otros partidos políticos, no solo el nuestro. He visto ganas de tirar esta Ley adelante, sin personalismos, y buscando el consenso. Ha sido maravilloso poner a todo el mundo de acuerdo, solo por eso merece la pena estar en política.

Fuente LRI