Arnaud Beltrame, el gendarme que se intercambió por uno de los secuestrados en el ataque con tres muertos registrado en el sur de Francia y reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, falleció como consecuencia de sus heridas, tras ser medio decapitado por el terrorista que, previamente, le había disparado en los brazos y en las piernas para inmovilizarlo.

La información fue dada esta semana por los medios alternativos franceses, y luego cuando no quedó más remedio, se confirmó en los oficiales. El periodista Périco Légasse aseguró para la cadena Cnews que “el terrorista había disparado dos veces sobre el policía con el fin de inmobilizarlo, no para matarlo, afirmó indignado. Entonces a continuación le cortó el cuello”. Légasse se muestra escandalizado por el silencio de las autoridades que sabían lo sucedido pero que no lo transmitieron a la prensa para evitar confusiones. Pero sobre todo, para no exacerbar las tensiones en un país que amenaza con estallar a la menor de las chispas. “Qué pudor el de las autoridades que lo sabían todo desde le principio, y se lo han callado por conveniencia! Esto es inadmisible”. Concluyó categórico el periodista de Cnews.

Otra personalidad que ha denunciado los hechos fue el antiguo periodista y actual alcalde de la ciudad de Bezières Robert Ménard. Tienen miedo de llmar a las cosas por su nombre “Si, el Teniente coronel fue degollado!”

Durante las primeras horas trascendió que el teniente coronel de la gendarmería había resultado herido de gravedad durante la intervención para neutralizar al terrorista, identificado como Redouane Lakdim, un franco-marroquí de 26 años, que ha sido abatido por las fuerzas de seguridad francesas, pero sin precisar la naturaleza de sus heridas.

Tampoco durante el homenaje nacional se hizo referencia al intento de decapitación. “Muere por la patria. Francia nunca olvidará su heroísmo, valentía y sacrificio”, ha expresado el ministro del Interior francés, Gérard Collomb, a través de su cuenta Twitter. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aplaudió “el coraje” del gendarme y destacó que “salvó vidas e hizo honor a su Ejército y su país”.

Con la muerte del gendarme el número de víctimas mortales asciende a cuatro, incluido el terrorista. Otras 15 personas resultaron heridas. El terrorismo en Francia ha causado más de 200 víctimas en los últimos dos años.