Paris le 1er avril 2018.

David von Grafenberg nous offre un roman troublant, qui révèle la vulnérabilité des êtres humains.

L’écriture passionnée de l’auteur mêle sexe, ivresse et rédemption. Ce grand roman décrit l’odyssée dans l’esprit d’une femme.

Anne peine à tourner la page depuis que son mari l’a quittée pour une jeune femme de vingt ans sa cadette. Lorsqu’elle tombe sur une offre d’emploi dans une librairie d’un petit village de Toscane, elle se lance dans l’aventure avec ses deux enfants.

« J’ai tout quitté, l’appréhension rivée au ventre et avec cette impression folle, grisante, terrifiante, de disposer, pour la première fois, de ma vie.

J’avais plus de quarante ans, je savais bien que la vie ne m’offrirait pas de réelle seconde jeunesse, que des espoirs souvent il ne restait que la cicatrice des désillusions. Je savais aussi que les temps avaient changé et que l’amour ne correspondait plus en rien à ce que j’avais connu. Je savais tout ça. Je n’en avais que trop conscience. Mais je partais pour me sentir libre de tout ce que je n’avais pas décidé, pour me défaire de tout ce qu’on m’avait imposé et que je m’étais laissé imposer.

Je partais parce que la vie m’en offrait la possibilité, de façon claire et distincte. J’ai eu cette chance-là. Autrement, comme tant d’autres, j’aurais continué à lutter, à; rêver, mais j’aurais cessé d’espérer. »

Galvanisée par ce défi, Anne s’épanouit enfin et se lie d’amitié avec Ale, une étudiante au tempérament bien trempé. Un soir, alors qu’Anne s’est persuadée de renoncer à l’amour, les deux femmes concluent un pacte : elle devra s’abandonner à cinq partenaires différents. Anne se laisse embarquer dans cette quête du plaisir et découvre la voracité du désir. Mais elle est à mille lieues d’imaginer les motivations de son amie… Pourquoi l’exubérante Ale s’obstine-t-elle à la pousser dans les bras d’inconnus ?

« Je ne saurai dire, précisément, sur quel point névralgique Ale a appuyé pour réveiller mon désir. Mais elle y est parvenue.

Et j’ai eu envie, j’ai imaginé, j’ai vu des hommes me vouloir, me combler. C’était comme un cri en moi, un cri sourd et puissant, lorsque la force du désir surpasse la tristesse et le manque. Lorsque la force du désir aveugle. Lorsque le désir devient impérieux.

Je me sentais forte de ma nouvelle vie. Je me sentais confiante. Ale avait réussi à me convaincre que j’avais encore le droit à l’amour, à la passion. Que ces élans seraient les plus beaux car dénués d’obligations, de pression. Ce soir-là, j’ai autorisé mon coeur à battre. Et j’ai cédé. »

Avec sensibilité et sensualité, Madame de X dessine une nouvelle carte du tendre et entraîne le lecteur dans un suspense où la montée du désir resserre l’étau de la vengeance amoureuse.

David Von Grafenberg vous présente son ouvrage “Madame de X” aux éditions Héloïse d’Ormesson :

Élevé en Allemagne, David von Grafenberg a été enfant mannequin avant de devenir créateur de mode à son retour en France. Son premier roman, Prostitué, est paru en 2007, suivi de Surveillant en 2009.

Madame de X. David von Grafenberg. © Éditions Héloïse d’Ormesson, 2018. Roman. Photo de couverture © Charlotte Jolly de Rosnay. 14 x 20,5 cm. 240 pages. 18 €. ISBN : 978-2-35087-444-9

Félix José Hernández.