Madame Einstein, de Marie Benedict

Paris le 11 mars 2018.

Ce grand roman de Marie Benedict, écrit dans un beau style, richement documenté, est une magnifique histoire d’amour, une ode à la liberté et à la vie. Elle signe un texte captivant et remet aussi sur scène la femme qui aurait mérité sa part de lauriers. Une lecture très agréable!

Dans un récit à la première personne aux poignants accents de vérité, Marie Benedict rend hommage à l’une des femmes les plus bafouées de l’histoire du XXe siècle, dont la contribution à la théorie de la relativité a donné lieu à un virulent débat, et brosse un portrait nuancé – mais toujours documenté – de celui qui reçut à lui seul tous les honneurs.

Albert Einstein n’est qu’un étudiant parmi d’autres quand il rencontre Mileva Mari sur les bancs de l’université de Zurich, en 1896. Il faut dire qu’elle est la seule fille de sa classe, la cinquième femme à avoir été admise au département de physique et de mathématiques depuis sa création. Il perçoit dans le regard de cette jeune Serbe à la démarche claudicante une détermination et un aplomb qui le séduisent immédiatement.

Albert est brillant et farfelu, Mileva est travailleuse et ambitieuse. Unis par une même passion pour la science, les deux jeunes gens vont se marier et traverser les péripéties de l’amour tout en élaborant ensemble leur pensée scientifique. Mais y a-t-il de la place pour des enfants et une vie de famille dans un couple de génies ?

Il faudra attendre 1980 pour que le rôle de Mileva dans l’élaboration de la pensée de la relativité soit exhumé. Lumière sur la première femme, la muse et la victime du grand Albert Einstein.

La fascinante histoire de la première Mme. Einstein et un portrait en creux du génial physicien et de son époque, loin de l’hagiographie habituelle, qui nous invite cette fois à connaître l’homme plutôt que la légende, et à en percevoir les failles. Un tableau de la condition féminine au début du XXe siècle, mais aussi une passionnante parabole féministe.

“Marie Benedict revisite le triste destin de l’épouse d’Einstein, génie réduit au silence de la vie de famille.” Livres Hebdo

“Lumière sur la première femme, la muse et la victime du grand Albert Einstein.” Femmes Magazine

Avocate diplômée d’histoire, l’Américaine Marie Benedict a écrit sous pseudonyme plusieurs romans historiques avant de signer pour la première fois de son vrai nom Madame Einstein.

Madame Einstein. Marie Benedict. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie Bourgeois. © Presses de la Cité, 2018 pour la traduction française. Concept graphique : Mélanie Wintersdorff. 140 x 225 mm ; broché, 336 pages ; 20.50 €. ISBN : 978-2-258-14371-5

Félix José Hernández.