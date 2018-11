Paris le 1er novembre 2018.

Natchave est un magnifique livre, écrit avec la plume exceptionnelle d’ Alain Guyard. Un texte remarquable écrit avec intelligence et sensibilité. Un coup de maître !

ADVERTISEMENT

« Peut-être dois-je l’appel de la route à Jojo et à sa bande de cousins, frères, beaux-frères, oncles et neveux, tous confondus dans ma mémoire. Je ne veux pas dire que j’étais un familier des rabouins, mais Jean-Charles et Aline, sa femme, étaient parmi les meilleurs amis de la famille. Ils les avaient alphabétisés pendant une quinzaine d’années, ils avaient mangé le niglo avec eux et jaspinaient un peu leur jars. Jean-Charles et Aline brûlaient la chandelle par les deux bouts, dilapidant le peu de sous qu’ils grattaient en le partageant avec les gens du voyage. Ils tenaient pour eux toujours table ouverte, démorvant leurs gamins, leur filant un peu d’oseille pour la saison froide, remplissant les Caddie.

Nos familles partaient en vacances en Bretagne ensemble et, par contamination douce, nous reproduisions un peu de cette ambiance bohémienne. Nous nous retrouvions à une bonne vingtaine, avec toute une tripotée de marmaille, installant les caravanes à la sauvage dans le terrain d’une espèce de manoir en granit décrépi, face à la lande battue par les vents. Les chiottes étaient au fond du jardin, dans une cabane branlante posée au milieu d’une forêt de ronciers avec des mûres grosses comme le poing et bien juteuses de toute la merde qu’on y venait débourrer. Il ne fallait pas s’aventurer sur les balcons, mités par les embruns et prompts à s’effondrer. Jean-Charles se levait à midi, buvait du cidre, déclamait des poésies à tue-tête et allait se perdre dans la bruyère toute la journée. Le vent lui soufflait entre les oreilleset lui délavait le regard.

Il revenait de ses expéditions tout échevelé, l’âme éparpillée par les vents aux huit pointes de l’étoile des marins, avec quelques épluchures de sonnets avec quoi il nous mitonnait le soir un brouet rimé. Nous laissions un petit mot et une bouteille, avant de partir, à l’adresse des voleurs qui venaient débaluchonner le manoir après notre passage. Touchés par notre gratitude, ils cessèrent de déféquer sur la table de la cuisine, comme ils s’y étaient appliqués la première année, et firent même la vaisselle après avoir boulotté tout le jambon qui séchait sous une poutre de la grand-salle.

En Bretagne, où nous vivions chaque année notre petite utopie manouche, nous pillions sans vergogne la mer de ses poissons, en braconnant au clair de lune. La pêche à pied était une pratique illégale et ancestrale, réservée à l’infanterie privée de marine. Ces matelots sans vaisseau étaient contraints depuis des siècles à une pêche de contrebande à marée descendante. Ils devaient traîner leur filet à la force du bras, la moitié de l’équipage longeant le bord de mer, l’autre moitié enfoncée le plus loin possible dans les flots. Puis ils bordaient la côte sur un demi-kilomètre avant de se rabattre sur la plage pour y vider le filet. Une telle pêche se pratiquait à la nuit la plus épaisse, pour que les pandores et les pêcheurs embarqués ne viennent pas chercher noise à cette déloyale concurrence. Les vieux racontaient encore au café de Planguenoual de sombres histoires de règlements de comptes, avec des cadavres de marins piétons retrouvés gonflés comme des poissons-lunes dans leur propre filet. De tels contes nous effrayaient, mais ils n’entravaient pas notre résolution de mettre à sac les fonds marins.

Quand c’était les marées d’équinoxe, à la pleine nuit, les adultes nous tiraient des paddocks en chuchotant, tout fripés de sommeil. On se nippait en tapinois et on embarquait dans les voitures direction la grève de La Cotentin. Nous roulions dans la nuit sans échanger un mot, comme pour une montée sur un braquage. Sur la plage, noire comme un cul sale et glacée comme une morte, on déroulait le filet de deux cents mètres. Il avait été acheté à un petit chalutier et trafiqué pour la pêche à pied. Plombs de ligne doublés sur le fond et un tronçon de poteau télégraphique à chaque bout. Devant nous mugissaient les noirs rouleaux de l’océan. »

ADVERTISEMENT

Jusqu’à il y a peu, en philosophie, antique patrie du concept poli à la main et de la dialectique fin moulue, Alain était synonyme de commerce pondéré, de sagesse en trois points et de radicalisme sur coussin d’air. Enfin Guyard vint. Guyard le goliard, le poissard, le soudard, nous rappelant que les Alains, long time ago, furent une tribu des plus barbares. Avec lui philo se fit folie, défroqua la toge, mit les doigts dans le nez et dans la prise, se risqua aux mauvais lieux et substitua au portique de Zénon ceux que Dame Sécurité impose à l’entrée des centrales.

En témoignent à la barre les trois titres qu’icelui publia au Dilettante, on l’y voit philosopher au coeur de la taule, frôler le ravin avec des Gitans et s’encanailler la sagesse avec tout ce que le monde compte de marginaux.

À lire Natchave, son quatrième titre, le dossier de l’auteur s’épaissit : natchave, en bel argot, signifiant « s’en aller, partir, se faire la belle ». S’y démontre en effet ce que le futur pensant retiendra comme « le théorème de Guyard ». Énonçons : « La profondeur de la pensée est fonction de l’usure des semelles. » À savoir que si, quelqu’un se dit penseur, matez-lui les tatanes : pures d’éraflures, vous avez affaire à un rentier du logos, un de ces fonctionnaires du cogito qui touillent la soupe conceptuelle dans un sens puis dans un autre ; mais, si elles sont usées jusqu’à la corde ou si le crèpe est fourbu, sans doute avez-vous touché un vrai, un tatoué du jus de crâne.

Car le philosophe va et sa pensée va de concert, marche, rôde, randonne, dort dehors et rentre tard, passe en fraude. Au fil de ce flamboyant et turgescent traité de philosophie à grandes foulées, Guyard nous modèle un Socrate SDF, lointain disciple des chamans thraces, nous cisèle un portait d’Antisthène l’anti-système, maître de Diogène, déroule l’histoire des goliards, escholiers en rupture de colliers académiques et de bancs de galère scolastique, entrelardant le tout de tranches de vie juteuses, guyanaises, camarguaises et surtout gitanes. Tous les chemins mènent aux Roms.

” L’auteur assume « ne rien faire de classique. » Il écrit comme l’on se bastonnerait sur une péniche qui tangue. Un rythme réjouissant soutient ses phrases. Des mots rares s’y élancent, comme des poissons volants. Gabelous, décourade, sorbonnicole, morfil, dromomanie, parturiente, badigoinces… Alain Guyard travaille cette écriture gaillarde qui prend une exubérance moyen-âgeuse. Cette puissance donne de l’élan et fait de ce livre un coup de jus.” Valentin Chomienne, Culture 31.

” Philosophe forain au talent scénique incomparable, Alain Guyard aborde tous les thèmes, sans tabou, sans fard et sans filtre. Truculent, baroque et déroutant, bien difficile de définir son style, assurément inclassable. Subtil et hilarant à coup sûr. L’ancien prof de philo a une vision plus « simple » de son art : « Je fais dans la pensée comme un comice agricole fait dans le bestiau un jour de foire à l’andouille ». ” Var Matin

” Philosophe et bonimenteur, le Nîmois Alain Guyard revient avec un nouveau livre Natchave aux éditions Le Dilettante. Celui qui a abandonné sa vie de professeur de philo bien rangé pour aller “décravater les concepts” partout, et surtout chez les oubliés comme les prisonnniers ou les malades des hôpitaux phsychiatriques, invoque l’image du vagabond, la figure du nomade pour mieux appréhender notre monde et la philosophie. ” Julien Ségura, La Gazette de Nîmes.

” La philosophie est une errance, on ne sait pas où elle nous mène. Pour développer ce postulat, Alain Guyard part de l’argot “natchave” qui signifie s’en aller. Il redessine Socrate, Bachelard, Deleuze, tire à boulets rouges sur les philosophes sédentaires “le cul vissé sur leur chaire”, rappelle sa jeunesse manouche, ses études, ses expériences… Il s’intéresse à ceux qui marchent, les gitans, les vagabonds, les taulards, les marginaux en général dont il s’attache à découvrir l’âme. Errer est-ce donc philosopher ? L’Hebdo des Notes Bibliographiques

Interview sur Radio Libertaire, pour l’émission Bibliomanie, avec Valère-Marie Marchand (à partir de 1’00’37), le 18 octobre 2018 :

Interview sur France Culture, “Les Chemins de la Philosophie”, avec Adèle Van Reeth, le 19 octobre 2018 :

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/profession-philosophe-alain-guyard

Alain Guyard est philosophe forain, bonimenteur de métaphysique et décravateur de concepts. Il fait dans la pensée comme un comice agricole fait dans le bestiau un jour de foire à l’andouille. De son enfance manouche, Alain Guyard a tiré la leçon qu’il n’y a de langues et de philosophies vivantes que vagabondes.

Natchave. Alain Guyard. © Éditions Le Dilettante, 2018. Essai – couverture de Charles Commessy – 14 x 20,5 cm – 192 pages -18,00 € – ISBN : 978-2-84263-958-7

dilettante n. (mot ital.) Personne qui s’adonne à une occupation, à un art en amateur, pour son seul plaisir. Personne qui ne se fie qu’aux impulsions de ses goûts. Le Petit Larousse.

Félix José Hernández.