“Es un portal que pretende democratizar el acceso a la información sobre las becas y líneas de financiación que existen por parte de las instituciones españolas y mexicanas”, dijo a Efe el consejero de Educación de la Embajada española en México, Enrique Cortés. En la plataforma Iberobecas un buscador permite acceder a todas las ofertas publicadas, que suman más de 15.000 becas. Entre los criterios de búsqueda, el usuario puede elegir el destino (México, España o Iberoamérica), el área de conocimiento, el nivel de estudios (licenciatura, maestría, doctorado, etc.), y tipo de beca.

La plataforma se encuentra en su primera fase, con la que aglutina ofertas que únicamente se han emitido desde México y España. No obstante, en un futuro y una vez se haya consolidado, se podría abrir las puertas a otros países iberoamericanos. No obstante, el consejero recordó que “la mayoría de las becas que dan las instituciones mexicanas y españolas están destinadas al público iberoamericano”, y no suelen restringir a solicitantes de otras naciones de la región.

Cortés señaló que, hasta la fecha, esta información se presentaba de manera “muy fragmentada y dispersa”, y este era uno de los principales obstáculos para los estudiantes. Asimismo, otra de las trabas más frecuentes eran los problemas burocráticos, sobre todo en lo que concierne en la revalidación de títulos universitarios. Un problema que, a entender del consejero, ya se ha solventado.

En el portal, la Consejería ha querido no “discriminar” a la hora de incluir ofertas, por lo que tienen cabida tanto instituciones del ámbito público como del privado. El único requisito es que se estén ofreciendo becas o créditos blandos, lo que excluye a aquellas ayudas que son menos cuantiosas y que “no potencian de manera sólida la movilidad”, apuntó Cortés. Además del buscador de ofertas, la plataforma web incluye apartados en los que se pretende animar, mediante testimonios y vídeos, a los estudiantes para que salgan de su país de origen y se decidan a estudiar en otros países.

En la presentación, Cortés destacó que cada vez hay más empresas que valoran las habilidades informales, y no solo los títulos universitarios, por lo que salir a otros países aporta un plus, gracias a que se desarrolla la capacidad de adaptación y se absorben nuevas culturas. Durante el pasado año, los consulados de España en México emitieron unos 10.000 visados para ir a estudiar a España.