El líder de PODEMOS no se tomó la molestia de responder a las preguntas de los colectivos de españoles excluidos de la Ley de Memoria, los ignoró olímpicamente, total, ellos no votan.

Pablo Iglesias está en Buenos Aires con el objetivo de buscar votos para la formación morada entre los españoles del exterior. Como era de esperar algunos colectivos de los excluidos de la ley de memoria histórica aprovecharon una reunión para interpelarlo por el retraso en la presentación de la ley.

En particular, el colectivo de los excluidos que interpeló a Iglesias, fue el Centro de Descendientes de Españoles Unidos, CeDEU. Fiorenza Vasalo en nombre de todos los españoles excluidos de la nacionalidad preguntó para cuando tenía prevista la tramitación de la Proposición de Ley.

¿Dio la cara el líder de PODEMOS? ¿Respondió con sinceridad a los que estamos esperando por que acabe de presentar la ley? ¿Se disculpó por el retraso? No, nada de eso. No siquiera se dignó a tomar la palabra. Delegó la respuesta en un subordinado, que repitió las excusas de las que se valen desde hace más de un año para no asumir sus responsabilidades. Incluyendo el dislate de presentar una Ley en el Senado donde el grupo Popular tiene mayoría y ya rechazó una similar presentada por Foro Asturias. ¿Pero por quién nos toma este gamberro? ¿Cree que somos tontos o qué?

Nadie en el exterior debería votar por un partido que sólo utiliza a los españoles del exterior para hacer avanzar su agenda política en España. A PODEMOS no le interesan los descendientes ni el dolor de las familias divididas. Sólo el poder y el dinero. ¡Vergüenza!

Reunido con la corrupta Cristina Fernández

La expresidenta argentina Cristina Fernández y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se reunieron hoy en el sur del país latinoamericano, donde trataron sobre la situación de Argentina y España, así como de asuntos internacionales.

Fernández, que presidió su país entre 2007 y 2015 y ahora es senadora, señaló en un mensaje en Instagram que había tenido una “excelente reunión” con el diputado español.

El encuentro tuvo lugar en la casa que la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) tiene en la sureña localidad de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, a 2.700 kilómetros de Buenos Aires.

En la reunión participaron también la secretaria de Participación Ciudadana de Podemos, Noelia Vera y el coordinador de la Secretaría Internacional del partido, Pablo Bustinduy, ambos también parlamentarios, así como el argentino Diego Mansilla, diputado del Mercado Común del Sur.