La culpa es de una bacteria china que ha acabado con las plantaciones. Los cultivos dañados se están trasformando en carbón vegetal, más rentable.

Incidencia y distribución

A partir de la detección en Cuba de plantas con síntomas asociados a HLB se realizaron prospecciones en todo el país donde se observaron árboles con los síntomas característicos de la enfermedad en todas las áreas citrícolas comerciales, con mayor presencia en las provincias de Artemisa, Matanzas, Cienfuegos y Ciego de Ávila. Hacia la región más oriental de la isla de Cuba se observó una menor cantidad de plantas sintomáticas que en la región occidental (Llauger et al., 2008b). La elevada incidencia inicial de plantas sintomáticas y su amplia distribución en el país sugirieron que HLB podría haber estado presente años antes del 2006, cuando ya estaban establecidas altas poblaciones del vector (Luis et al., 2009). Situaciones similares se han discutido en otras regiones como Sao Paulo, Brasil y la Florida, Estados Unidos de América (Gottwald et al., 2007).

Como resultado de las prospecciones y el diagnóstico mediante técnicas moleculares (Luis et al., 2008, 2009, 2010, 2013; Collazo et al., 2011), solo se ha detectado la presencia de la bacteria Ca. L. asiaticus, asociada a los síntomas de la enfermedad observados en todo el país. Las otras especies de Ca. Liberibacter y los toplasmas asociados a la enfermedad no han sido detectados hasta la fecha. Independientemente de la especie o cultivar, en plantaciones jóvenes de dos a siete años de plantadas, se ha observado mayor presencia de síntomas de HLB que en árboles adultos, incluso si estos son colindantes (Luis et al., 2009). Entre las especies cítricas cultivadas en Cuba se han observado diferencias al considerar los síntomas de caída de frutos, disminución de los rendimientos, baja calidad de los frutos, ramas secas y defoliación. Los pomelos (Citrus paradisi Macf.) y naranjos (Citrus sinensis (L) Osbeck) aparecen más afectados por la enfermedad que el limero ‘Persa’ (C. latifolia Tanaka). Las plantaciones de esta especie manifestan el moteado asimétrico difuso característico de HLB de forma muy evidente y antes que en otras especies cítri-

cas. Sin embargo, cuando son culturalmente bien manejadas no disminuyen sus rendimientos y manifiestan menor deterioro progresivo de los árboles (Luis et al., 2010; López et al., 2013). En una prospección posterior, realizada en el año 2013, se observaron diferencias en el comportamiento de HLB en las áreas de acuerdo a los disímiles escenarios epidemiológicos y estrategias de manejo adoptadas en cada región (Figura 2). L

Situación de huanglongbing de los cítricos en Cuba siete años después de su detección (PDF Download Available).