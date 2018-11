Paris le 2 novembre 2018.

Un grand livre, écrit avec intelligence et sensibilité, véritable chef-d’œuvre, un roman fascinant, d’une intensité rare. Une grande lecture terriblement efficace, à propos de la vie des enfants à Terezin, qui vous emporte dès la première page.

Prague, 1939. Misha a 10 ans et assiste à l’entrée de l’armée allemande dans Prague. Vient ensuite l’expérience du ghetto, des étoiles jaunes. Le père de Misha disparaît brutalement, et le jeune garçon est déporté avec sa mère et sa soeur à Terezin. Là, il se lie d’une amitié fraternelle avec un groupe de quarante garçons. Malgré l’humiliation, le danger constant, la faim, s’organise dans le camp une résistance pacifiste, où la musique et les jeux d’enfants tels que le football continuent. Car la vie est encore bien présente à Terezin. Et cette lueur d’espoir doit protéger coûte que coûte les déportés de la perte de leur humanité.

« Au 1,5 million d’enfants juifs tués pendant la Shoah, et en particulier à tous les Nesharim, pas seulement les quelques- uns qui ont survécu, mais à tous les garçons qui ont logé avec moi dans la chambre 7 du bâtiment L417 pendant mes deux ans et demi d’incarcération au camp de concentration de Terezin, en Tchécoslovaquie. Nombre d’entre eux avaient bien plus de talent que moi, mais leurs vies ont été fauchées et leur contribution à la société anéantie quand ils ont été gazés à leur arrivée à Auschwitz.

Et à notre chef, Francis Maier, dit Franta, qui a surmonté à l’âge de vingt ans des difficultés inimaginables pour devenir le père de quatre- vingts garçons turbulents, et leur a appris la survie en forgeant un esprit d’équipe qui perdure encore aujourd’hui. » Michael Gruenbaum

« En mai 1945, quelques jours après notre libération du camp de concentration de Terezin, ma mère a écrit la lettre suivante à des membres de notre famille qui résidaient à l’étranger :

‘Voici la première lettre dont les pensées ne seront pas lues par les yeux indiscrets et menaçants des censeurs. Je ne sais pas par où commencer pour vous décrire (sans rien omettre) tout ce que nous avons vécu depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Chacune de vos cartes, chacun de vos paquets apportait un peu de chaleur, un petit morceau du monde heureux que nous avions perdu. Je vous écris tels que je vous perçois dans mon souvenir, mais je crains que nous ne réussissions jamais à bâtir un pont entre nous et ceux qui ont vécu en marge de ces événements et qui, par bonheur, ne pourront jamais concevoir l’horreur, la peur et le désespoir intense que nous avons connus au cours des années écoulées.

Nous n’avons presque aucun espoir de retrouver [des membres de notre famille encore vivants]. Nous- mêmes avons été sauvés par miracle. Nous avons failli être déportés trois fois, quatre fois même pour Misha ! Vous ne pouvez pas vous représenter les contrastes entre la vie et la mort. Nous nous portons assez bien, même si la nourriture était complètement inadaptée. Pour vous donner un seul exemple, sachez qu’à nous trois, nous avons mangé trois œufs en deux ans et demi. Et encore, nous nous les étions procurés en secret. La sœur de Misha travaillait à la blanchisserie, et Misha était coursier : il remplaçait un cheval. Il allait parfois voir des amis avec un carnet sous sa veste pour prendre des leçons, mais les obstacles étaient trop nombreux, et le temps trop rare. Nous devions travailler dix heures par jour.

Nous ne savons pas encore à quoi ressemblera l’avenir pour nous. Aucun de nos anciens amis n’est encore vivant. Nous ne savons pas où nous allons habiter. Rien ! Mais quelque part dans le monde, le soleil brille encore, et il y a encore des montagnes, des océans, des livres, des petits appartements propres, et peut-

être aussi la possibilité de reconstruire une nouvelle vie.’

De quel endroit parle ma mère ? Où donc oblige- t-on un jeune garçon à travailler dix heures par jour au lieu d’aller à l’école ? Que signifiait être « déporté », et pourquoi fallait- il un miracle pour en réchapper ? Et quel était ce miracle ? »

« Captivant.» Publishers Weekly

« La narration du jeune Misha délivre une mémoire de l’Holocauste hors du commun. » School Library Journal.

« (…) Avec ce livre, Michael Gruenbaum a offert à la génération actuelle de jeunes lec¬teurs un livre très spécial qui va déclencher à la fois l’émotion et la réflexion. C’est un outil extrêmement précieux pour nous tous qui essayons d’enseigner l’Holocauste aux ado¬lescents. » Margot Stern Strom, auteure de Facing History and Ourselves

Quelque part, le soleil brille encore, a remporté cinq prix dans sa publication d’origine :

• Bank Street Best Children’s Book of the Year Selection Title

• Dorothy Canfield Fisher Book Award Master List (VT)

• Eureka Nonfiction Honor Book

• Kansas State Reading Circle List Junior Title

• National jewish Book Award Finalist

Michael Gruenbaum est né en 1930 à Prague, en Tchécoslovaquie. En 1942, il est envoyé dans le camp de concentration de Theresienstadt, ou Terezin, avec sa mère et sa sœur. Il y restera jusqu’à la fin de la guerre, avant d’émigrer aux États-Unis en 1950. Diplômé de l’Institut de technologie du Massachusetts et de Yale, il s’engage dans l’armée pendant deux ans. Puis il travaille pour l’autorité de réaménagement de Boston et le ministère des Travaux publics, avant de co-fonder une société de conseil. Il a été marié pendant cinquante ans à feu Thelma Gruenbaum, co-auteure avec Michael de Nesarim : Enfants survivants de Terezin. Michael Gruenbaum a trois fils et quatre petits-enfants.

Todd Hasak-Lowy est écrivain et professeur d’écriture et de littérature à la School of the Arts Institute de Chicago. Il a obtenu un doctorat de Berkeley et était professeur associé de littérature hébraïque à l’Université de Floride. Son premier livre, The Task of this Translator (Harcourt Books), un recueil de nouvelles, a été publié en 2005 puis son premier roman, Captives, est paru à l’automne 2008. Depuis, il a publié quatre romans dont celui co-écrit avec Michael Gruenbaum, Quelque part, le soleil brille encore. Todd vit en Illinois aux Etats-Unis.

Quelque part, le soleil brille encore. Témoignage d’une enfance dans le camp de Terezin. Michael Gruenbaum et Todd Hasak-Lowy. © Éditions Didier Jeunesse. Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Faustina Fiore. © Collection Fiction. Âge conseillé : Dès 12 ans. Couverture : Getty Images. Ce livre a reçu le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et du C.N.L. 14,5 x 21,5 cm – 256 pages – 15.90 € – ISBN : 978-2-278-08996-3

Félix José Hernández.