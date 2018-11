ADVERTISEMENT

Madrid, 06/11/2018. La anécdota la cuenta hoy Josep Borrell en sus declaraciones ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos para presentar las líneas básicas de acción en el ministerio que dirige. Naturalmente el ministro fue interrogado sobre la situación de los españoles que en su día emigraron a Venezuela, y que debido a la actual crisis en el país se encuentran en una delicada situación económica, entre otros temas.

Refiriéndose a Cuba el ministro justificó ante el Senado español, la manera tan tibia con la que Exteriores se expresa en relación con el régimen de La Habana, asegurando que ningún país llame dictadura a Arabia Saudí, y se quejó del doble rasero que se acostumbra a utilizar con Cuba en Europa. Aseguró que Raúl Castro le confió que la próxima vez viajaría con un turbante en la cabeza, a ver si así se le tenía más consideración.

“Hay una distinta forma de modular la critica hacia regímenes (que como el cubano), no son democráticos. A algunos de ellos no se lo tomamos tan en consideración”, acotó risueño. El ministro continuó su defensa de la dictadura de Castro, afirmando que nunca había escuchado en el parlamento europeo críticas durísimas contra Arabia Saudita, “En cambio contra Cuba era un permanente…” (e hizo con la mano el gesto de machacar). No pudo terminar la frase interrumpido por un senador, pero Borrell tiene una respuesta para todo: “Así es el mundo”, afirmó, dando a entender que España tenía que aplicar una política realista hacia la isla.

Al final convino que “Cuba, no siendo una democracia, habría que calificarlo como un régimen autoritario. Es lo que es, no estamos descubriendo el Mediterráneo”, ironizó sin cortarse un pelo.