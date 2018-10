También confirmó en su despedida que el gobierno de Pedro Sánchez lo echaba de la isla: “gracias de corazón, en nombre de mi esposa, y de parte de este funcionario que se va antes de lo que preveía..”

“Ningún embajador puede conocer este país si no os conoce a vosotros”

“Me tenéis que creer cuando os digo que, de todas las despedidas que afortunadamente nos están haciendo estos días a mi esposa y a mí, esta es la que más ilusión me hacía, este es la que más huella va a dejarnos en el recuerdo y nosotros vamos a recordar Cuba en gran parte por esta despedida y por la relación que hemos tenido con todos vosotros”. Con estas palabras inició su intervención de despedida el embajador Buitrago.

“Cuando yo llegué a Cuba os dije que venía con la intención de colocar al ciudadano español, al residente español, en el centro de la actividad de la Embajada, del Consulado, y lo hemos intentado, porque creo que en cierta medida hemos conseguido que ese acercamiento se haya producido. Y como dijisteis antes -y eso me enorgullece mucho- que las puertas de la Embajada, que las puertas del Consulado, que las puertas de la Consejería de Trabajo han estado siempre abiertas”.

“Este es el momento de agradeceros vuestra generosidad, vuestro cariño, vuestra cercanía. Yo siempre me he sentido aquí como en mi casa (….) y cuando he ido a provincias también. Yo me acuerdo mucho de vuestros compañeros de provincias que están en una situación muchas veces más difícil que aquí en la capital, y donde he sentido un calor español, un calor de compatriota enormemente gratificante”, señaló el diplomático.

En un discurso lleno de emoción, Juan José Buitrago indicó que “creo que ningún embajador de España, ningún funcionario español puede entender este país si no os conoce a vosotros, es imposible. Vosotros sois el nexo de unión, ese vínculo tan fuerte que hay entre España y Cuba. A través de vuestras historias personales -lo que pasaba con vuestros abuelos, con vuestros bisabuelos- uno entiende la epopeya de la gente que tuvo que dejar nuestro país porque no podía comer y tuvo que cruzar el Atlántico. Quien no entienda eso no entiende Cuba, porque este país lo fundaron españoles, pero lo hicieron españoles, lo han hecho vuestros antepasados de los que sois descendientes. Y quiero darles las gracias porque aquí uno entiende España, porque aquí han llegado desde todas sus provincias y aquí se han hecho más españoles, aquí hubo una unión de la comunidad, y bajo el amparo de esta bandera hemos sido todos iguales (…) todos somos españoles y todos hemos sabido aquí ser solidarios”.

Por todo lo anterior, el embajador ensalzó el trabajo que realizan las entidades españolas en el país. “Hay que reconocer siempre mucho más lo que hacen las sociedades regionales españolas aquí en Cuba, y hace falta un esfuerzo mayor para recoger esa memoria de lo que hacen esas sociedades por los españoles desde hace más de 150 años. Eso es algo, eso es un valor, un capital, que no solamente está ya hecho, sino que está aquí, que está vivo, pero que hay que recordar todos los días”.

Agradeció, a las entidades su labor “de mantenimiento de nuestra personalidad, de nuestra memoria histórica, eso es algo que nunca se reconocerá suficientemente”. “Nosotros no nos vamos, nosotros nos quedamos en Cuba, yo creo que Cuba es un país que atrapa, un país que nunca te deja indiferente y al que siempre vuelves física o espiritualmente”. “Muchísimas gracias de corazón, en nombre de mi esposa, y de parte de este funcionario que se va antes de lo que preveía, pero que se va muy contento porque creemos que en estos meses hemos trabajado bien, y vuestro reconocimiento para nosotros es la mayor satisfacción. Muchas gracias”, finalizó.