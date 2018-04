París, 7 de abril de 2018.

Querida Ofelia:

Después de haber navegado toda la noche del 1 de marzo en dirección norte paralelamente a la costa indiana a babor, alrededor de las 7 a.m. nos aproximamos al canal de entrada al puerto de Bombay.

Con la ayuda del práctico, se terminaron las maniobras de amarre al puerto hacia las 8y 30 a.m. del viernes 2 de marzo. El sol brillaba sobre un mar en calma y con +28°c.

Como ya te conté en mi primera crónica sobre este hermoso viaje, Bombay, capital del estado de Maharashtra (en la India occidental), es la ciudad más poblada del país. Además de ser el corazón de Bollywood, la próspera industria cinematográfica india, también constituye el centro administrativo del país. Aquí se encuentran los grandes bancos, las empresas financieras, la bolsa y las principales oficinas de las grandes compañías. Los lugares de interés más conocidos son los jardines Victoria, el parque Hajiali, la Casa Museo de Gandhi y el parque Kamala¬ Nehru. La ciudad antigua tiene mucho encanto y está llena de puestos callejeros, tiendas y bazares, como Crawford Market y el bazar del oro y la plata.

Después de desayunar, bajamos al puerto y después de pasar por tres controles de la policía: al bajar del barco, en la aduana y en la salida del puerto; subimos a uno de los numerosos taxis que estaban aparcados esperando a los turistas. Nos pusimos de acuerdo con el taxista sobre el precio (del que ya nos habían informado en la oficina de turismo en la aduana), le pagaríamos treinta euros por cuatro horas de servicio. Un obrero indio gana 200 euros al mes por 10 horas de trabajo al día.

Comenzamos por visitar la Chhatrapati Shivaji Terminus, que es la estación de ferrocarriles más grande del mundo. De arquitectura colonial británica, su fachada es espectacular. Sus bellos pisos de mármol y techos en estilo neogóticos son elegantes, mientras que en las enormes salas de espera vimos a cientos de familias sentadas en el piso, rodeadas de niños- muchos de ellos sucios – símbolos de una pobreza extrema, algunos de los cuales comían en el piso rodeados de bolsas plásticas donde llevaban sus indumentarias. Numerosos trenes vetustos llegaban y partían constantemente. Nunca habíamos visto algo parecido.

Continuamos al bello Mausoleo de Haji Ali Dargah, situado en una pequeña isla unida a tierra firme por un puente peatonal. A lo largo del cual del lado izquierdo solo hay puestos que venden desde juguetes, objetos de decoración, alfombras y cuanta cosa uno se pueda imaginar. Del lado derecho el espectáculo es triste, pues numerosos minusválidos piden limosnas. Te parte el Alma ver tanta pobreza. Por el centro la muchedumbre avanza hacia el mausoleo, todo de mármol blanco con una entrada para las mujeres y otra para los hombres. En su interior hay mucho respeto, silencio y fervor religioso. Después de visitarlo, al regresar, una parte del puente estaba inundada por la marea que había subido y que avanzar descalzos.

Seguimos a La Gateway of India -Puerta de La India- , especie de Arco de Triunfo, símbolo de la Nación, construida en 1911 – y renovada en 1924- para celebrar la visita del rey británico George V. Allí vimos a numerosas familias que se tomaban fotos de recuerdo, un poco como las fotos que se tomaban los cubanos de provincias frente al Capitolio Nacional cuando iban a La Habana.

Frente a la Gateway of India, se alza el lujoso Hotel Taj Mahal Palace. Desde que uno entra se percata de la elegancia y el refinamiento exquisitos: el vestíbulo, la piscina, los jardines, los restaurantes y bares, las tiendas, escaleras, pasillos, todo, absolutamente todo es de una belleza extraordinaria. El personal es muy profesional, educado y amabilísimo.

Ese día se celebraba el festival de Phagwa o Holi y vimos a numerosos jóvenes y niños haciendo “batallas” de polvos en colores por las calles.

Terminamos el recorrido por el barrio de los inmigrantes provenientes de Bangladesh. Viven en cajas de cartón cubiertas por “techos” de nylon, sin agua, electricidad ni servicios sanitarios. Las “calles” son de tierra y por ella deambulan pobres personas vestidas con harapos y con una falta de higiene total. Había mujeres que cocinaban con leña en medio de las “calles” junto a otras que se bañaban vestidas tomando el agua con una lata desde un cubo.

Regresamos al puerto y le pagué los treinta euros como convenido al chófer por las cuatro horas y le di diez más como propina, pero éste cerró las puertas con seguros y me exigió ochenta euros. Al principio me negué, él me dijo que éso había sido lo convenido. Un policía se acercó al taxi aparcado bajo un árbol a unos 50 metros de la entrada al puerto. Sospeché que quizás hubiera un acuerdo entre ambos y… me dejé estafar, pagué, pues si nos llevaban a la estación de policías por algo que inventaran el chófer o el policía, se nos complicaría la vida. Fue la única experiencia desagradable de todo el viaje.

Mientras almorzábamos en el Buffet La Trattoria, lo contamos a una señora italiana y a ella le había ocurrido algo similar, pero no cedió y le respondió en una forma que es muy internacional y que el chófer indio debe de haber comprendido, pues les abrió las puertas del taxi a ella y a su amiga que le acompañaba: “sei un ladro figlio di puttana, mi apri la porta o ti massacro”.

De noche Bombay parece una joya resplandeciente: los monumentos iluminados y las luces de neón centelleantes invitan a salir y a disfrutar de la ciudad. Aprovechamos una excursión para recorrer la ciudad iluminada en una noche de plenilunio y también para asistir a un espectáculo de danzas tradicionales.

En el autocar ocurrió algo muy curioso digno de la commedia dell’arte italiana.

Había +28 c. y apenas estábamos sentados en el interior del autocar cuando una señora italiana dijo: –Por favor quiten el aire acondicionado, pues nos vamos a enfermar.

-No lo quiten, aquí hay mosquitos y se van a alborotar- replicó una señora antillana.

El chófer apagó el aire acondicionado y comenzó a sentirse un calor insoportable.

-Esto es un infierno entre el calor y los mosquitos, además hay mal olor pues falta el oxígeno- afirmó una francesa.

El chófer detuvo el autocar en un aparcamiento y comenzó a buscar algún producto para matar los mosquitos, pero no lo encontró. Se lo explicó a la guía india, la cual comenzó a traducir al italiano, hablando por un micrófono que no funcionaba.

-Mamá no entiendo nada – dijo un niño belga.

-Claro porque está hablando en italiano. ¿Lo puede repetir en francés?- solicitó la mamá belga.

El chófer trató infructuosamente de arreglar el micrófono.

La guía comenzó a explicar en francés -sin micrófono- lo que ocurría, cuando un italiano gritó desde el fondo –¡No entendemos nada!

Y yo para provocar dije en español: -Lo siento señora, pero no comprendo lo que sucede, pues solo hablo español. Claro que como ella me había escuchado hablar en francés con otros turistas, sonrió y me respondió: ¿Vd. quiere que me suicide?

Nuestra excursión comenzó con un tour panorámico que nos llevó por el Marine Drive, paseo llamado también ” El Collar de la Reina” porque las luces de las farolas que lo rodean recuerdan a un collar de perlas.

Pudimos admirar el palacio del Asiatic Society y otros edificios históricos de la ciudad, como la célebre Chhatrapati Shivaji Terminus, en su día Victoria Terminus, la Universidad de Bombay, el palacio de la Corte Suprema y la Puerta de la India.

A la hora de la cena, nos dirigimos al restaurante en el Roof Garden del lujoso Hotel Marine Plaza, donde nos esperaba un delicioso buffet, acompañado de un espectáculo de danzas tradicionales de diversos estados de la India, que nos animó la noche.

Pero al subir al autocar para regresar al puerto, el olor que había en su interior era insoportable, pues el chófer había desinfectado con un vaporizador y aparentemente había exagerado. Comenzó de nuevo la tragedia entre los italianos que no querían el aire acondicionado y los franceses que decían que había que poner la ventilación para no respirar los productos químicos. Hasta que al fin llegamos al puerto.

Esa noche dejamos las maletas preparadas en el pasillo antes de acostarnos.

El sábado 3 de marzo amanecimos como de costumbre bajo un cielo azul, con un sol brillante y temperatura de +26°c.

Nos quedamos a bordo, mi esposa aprovechó del SPA y de las piscinas. Yo terminé de leer la excelente novela “Doble fondo”, de la argentina Elsa Osorio. También estuve organizando todos los apuntes que tomé a lo largo del viaje para poderte escribir estas trece cartas.

En total recorrimos 2610 millas náuticas, en este último viaje del elegante y acogedor Costa neoClassica, pues una semana después partió hacia las Islas Bahamas para convertirse en un gigantesco Casino flotante.

¡Qué lástima! Fue construido en 1991 y renovado en 2014. Posee 645 camarotes con capacidad para 1680 pasajeros atendidos por 590 tripulantes.

A las 7 p.m. desembarcamos y nos llevaron al lujoso Hotel Marriot Mumbai Sahar. Nos ofrecieron una cena muy variada y de gran calidad en el elegante restaurante contiguo a un vestíbulo fastuoso. El personal fue muy profesional y amable.

El aeropuerto de Bombay es grandioso, se llega a él por una fila de fuentes con aguas iluminadas con diversos colores. Está inmaculadamente limpio, con un personal muy eficaz y amable, su arquitectura es contemporánea. Hasta la policía de la aduana es amable y sonriente –algo a lo que no estamos acostumbrados-. Un gran centro comercial con numerosas tiendas de calidad ocupan los largos pasillos, por los cuales circulan transportes especiales para minusválidos.

Tomamos a las 2 y 45 a.m. el puntualísimo vuelo 9w124 de la compañía india Jet Airways. Nueve horas y media después aterrizamos en el parisino Charles de Gaulle.

Te recuerdo la frase del gran Joachim de Bellay (siglo XVI) : “Feliz quien como Ulises, ha hecho un largo viaje.”

Pero ya tenemos los proyectos encaminados para dos grandes viajes.

Un gran abrazo de quien te quiere siempre y recuerda: ¡Viajar es Vivir!

Félix José Hernández