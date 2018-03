París, 30 de marzo de 2018.

Viernes Santo

Querida Ofelia:

El anónimo “Soneto a Cristo crucificado”, también conocido por su verso inicial «No me mueve, mi Dios, para quererte», es una de las joyas de la poesía mística en lengua española del siglo XVI.

Algunos lo atribuyen a la Doctora de la Iglesia Santa Teresa de Ávila y otros al agustino Miguel de Guevara. Éste último lo incluyó en su obra “Arte doctrinal y modo general para aprender la lengua matlatzinca” (1638).

No me mueve, mi Dios, para quererte

el Cielo que me tienes prometido

ni me mueve el Infierno tan temido

para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte

clavado en una cruz y escarnecido;

muéveme el ver tu cuerpo tan herido,

muévenme tus afrentas, y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,

que, aunque no hubiera Cielo, yo te amara,

y, aunque no hubiera Infierno, te temiera.

No me tienes que dar por qué te quiera,

pues, aunque lo que espero no esperara,

lo mismo que te quiero te quisiera.

“No me mueve, mi Dios, para quererte”. Interpretado por la Hermana Glenda:



Que Dios te permita pasar una Pascua de Resurrección en paz y serenidad junto a tus seres queridos.

Te recuerda eternamente,

Félix José Hernández.