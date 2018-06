Paris le 27 juin 2018.

Excellent roman, écrit avec la belle plume de Marina Dédéyan. Elle nous captive et bouleverse avec ce roman familial qui révèle la vulnérabilité des êtres humains. L’auteur sait introduire le lecteur au cœur des situations non seulement d’affrontements et, incontestablement, avec beaucoup de savoir faire.

Marina Dédéyan se passionne pour l’identité bretonne. Tant que se dresseront les pierres est un hymne à la Bretagne, posant la question brûlante de l’identité d’un peuple. Au-delà de la fresque familiale, ce roman invite à revisiter l’histoire pour s’interroger sur le présent.

En 1942, dans une France sidérée par sa défaite et plus que jamais divisée, des voix s’élèvent.

Et si la Bretagne devenait indépendante ? Le rêve d’une poignée d’exaltés ? Terre de la résistance la plus farouche à l’Allemagne nazie, victime la plus meurtrie des bombardements alliés, pétrie de tradition catholique comme de paganisme celtique, gardant la mémoire de la chouannerie et foyer ardent du communisme, mais avant tout éprise de liberté, la Bretagne gronde.

Trois frères, trois chemins différents qui les conduiront au bout de leur engagement. Témoins de leur confrontation, de leurs déchirements, un père privé de parole et la jeune émigrée russe venue prendre soin de lui. Au bout du voyage, c’est le destin d’une famille mais aussi d’une région qui se joue.

Marina Dédéyan est née à Saint-Malo. Bretonne de naissance et de coeur, elle est l’auteur de nombreux ouvrages dont Les Vikings de Novgorod et la saga De tempête et d’espoir.

Tant que se dresseront les pierres. Marina Dédéyan. Roman français. © Éditions Plon, un département d’Edi8, 2018. Création graphique : V. Podevin © René Quilliric/DR. Broché -23 x 14 x 3 cm – 560 pages – 21.90 € – ISBN : 978-2-259-26352-8

Félix José Hernández.