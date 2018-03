Un twit publicado en la cuenta oficial de la embajada de España en Cuba recuerda a los españoles que residen en la isla, y que se encuentran en situación de especial necesidad, que el plazo para solicitarlas se vence el próximo 31 de marzo.

Última semana para presentar en @ConsEspLaHabana la solicitud de las Ayudas de Subsistencia 2018 para residentes españoles en Cuba. Tienes hasta el 31 de marzo, ¡qué no se te pase! Toda la información en https://t.co/mTzaO3MZiD — EmbEspCuba (@EmbEspCuba) 27 mars 2018

Recordamos a los lectores las condiciones para acceder a las mismas

Requisitos del solicitante:

Ser español y encontrarse de alta en el Registro de Matrícula Consular. Carecer de medios de subsistencia. Ser menor de 18 años, mayor de 65 años o, teniendo entre 18 y 65 años, estar incapacitado para el trabajo.

Incompatibilidad de estas ayudas

No se puede obtener esta clase de ayuda si en el presente ejercicio se ha percibido otra de cualquier clase (Ayudas de este Consulado General, Pensiones del Ministerio de Trabajo Español, Ayudas de las Comunidades Autónomas Españolas, Ayuntamientos, etc.). Tampoco pueden obtenerlas dos miembros de una misma unidad familiar, ni aquellos solicitantes cuyo ingreso per cápita del núcleo familiar sea superior al mínimo de subsistencia anual (200,00 €).

¿Cómo efectuar la solicitud?

Los impresos de solicitudes de AYUDAS DE SUBSISTENCIA para residentes españoles del presente ejercicio 2018 serán entregados de 11:15 a 11:45 horas por la ventanilla Nº 1 de la calle Zulueta. Para su recogida en ventanilla los interesados deben presentar Pasaporte español -DNI o Partida de nacimiento española. Pueden también imprimir la solicitud aquí o recogerla en los Viceconsulados Honorarios de Camagüey, Villa Clara y Santiago de Cuba. También puede dirigirse al CRE y a las diferentes sociedades españolas en Cuba

Las solicitudes cumplimentadas serán recogidas de 13:30 a 14:30 horas por la ventanilla Nº 3 de la calle Zulueta. También pueden entregarse en los Viceconsulados Honorarios de Camagüey, Villa Clara y Santiago de Cuba. O enviarse por correo certificado a la siguiente dirección:

Consulado General de España en La Habana.

Sección de ayudas. Solicitud 2018.

Calle Zulueta no 2 esquina Cárcel,

HABANA VIEJA, CP 10100 (La Habana).

Importante El plazo de entrega de las solicitudes finaliza el día 31 de marzo de 2018. Si envía la solicitud por correo certificado, solo se atenderán las enviadas antes del 31 de marzo de 2018y recibidas en este Consulado General con anterioridad al 15 de mayo de 2018.