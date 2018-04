León, 16 de febrero de 2018.

TLALAATALA. José Luis Castillejo y la escritura moderna es el título de la primera exposición retrospectiva a nivel internacional dedicada a José Luis Castillejo (Sevilla, 1930 – Houston, EE.UU., 2014), escritor avanzado y experimental o, como él mismo prefería llamarse, escritor moderno, que jugó un papel fundamental en el desarrollo de la escritura experimental en España.

La muestra, co-producida por el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el Archivo Lafuente y el CAAC, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, responde a la necesidad acuciante de explorar, a través de proyectos expositivos, la expansión de los límites del arte que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX, fruto de la hibridación de la escritura con las artes visuales, musicales y performativas.

TLALAATALA, que podrá visitarse entre el 17 de febrero y el 23 de mayo en el MUSAC, da conocer la obra de Castillejo cubriendo la totalidad de su trayectoria -desde sus inicios vinculados al grupo Zaj hasta su muerte en 2014- a través de unas 200 obras, que en gran parte se exponen por vez primera. La obra de Castillejo supone una constante búsqueda de la comprensión y la libertad, utilizando como medio la escritura entendida como un arte autónomo, capaz de trascender la realidad mediante sus cualidades inherentes. Los resultados de esta búsqueda son una obra de gran originalidad y excepcionalidad, muy valorada en determinados círculos especializados pero prácticamente desconocida para el gran público y, en gran parte, inédita.

La actividad artística de Castillejo se inició en 1966, a los 36 años de edad, cuando entró en contacto con el grupo Zaj siendo ya un coleccionista de arte, crítico y ensayista de perfil internacional mientras ejercía su profesión en la carrera diplomática. La vinculación de Castillejo al grupo Zaj constituye el ejemplo más paradigmático en España del rol que la escritura jugó a nivel internacional en la formación de la posmodernidad. Fundado en 1964, Zaj fue una importante iniciativa pionera de la nueva experimentación en España, y Castillejo sería uno de sus miembros más destacados junto con Juan Hidalgo, Walter Marchetti, y Esther Ferrer. Fue Juan Hidalgo quien dio a Castillejo el impulso definitivo para adentrarse en la creación artística con La caída del avión en el terreno baldío(1967), un libro seminal que fue además el primero del grupo.

Pronto, sin embargo, Castillejo emprendió un camino en solitario de una independencia, libertad y radicalidad extremas, que le convirtieron en una figura muy difícil de clasificar. En los albores de la posmodernidad se propuso crear una escritura moderna, a imagen y semejanza de la pintura moderna. Si bien su obra ha quedado enmarcada para la posteridad en el ámbito del arte intermedia como precursora de la posmodernidad, él rechazaría estas categorías, abogando por una escritura moderna en el más estricto sentido de la palabra; es decir, por una escritura pura, que, lejos de fundirse con otras artes, naciera de sí misma, del juego con sus elementos consustanciales (la letra, el libro, la tinta, el signo…), y de sus dinámicas específicas como medio artístico.

Es en este sentido como debe entenderse la relación de su obra con la pintura. Muy influido por su amigo el crítico de arte estadounidense Clement Greenberg, Castillejo la consideraba el “arte piloto” de la modernidad y el ejemplo a seguir en la búsqueda de la autonomía de la escritura.

El libro fundacional de la escritura moderna de Castillejo fue The Book of i’s (1969), al que siguieron publicaciones como The Book of Eighteen Letters (1972),El libro de la letra(1973), El libro de la J (1999), TLALAATALA (2001) o Ventanas (2010). El modesto elenco de libros publicados es solo la punta del iceberg de una lista mucho más extensa de inéditos, la gran mayoría de los cuales se muestran en esta exposición por vez primera. Por nombrar solo algunos: El libro del trío (1972), El libro de las consonantes (1972), El libro de los rincones (1975), El libro de los errores (1975-76) y, más recientemente, The Fall of Constantinople (2009), Maldoror: La caligrafía del mal (2011) o El escritor (2013), entre otros muchos.

Las obras expuestas se presentan articuladas cronológicamente en secciones que jalonan la trayectoria del artista y reflejan las ideas quela inspiraron, ya que en el trabajo de Castillejo subyace siempre un sustrato teórico, fundamental para entenderlo. La muestra refleja la variedad de formatos y estadios de realización de los libros (desde originales manuscritos hasta pruebas editoriales y publicaciones acabadas), y los combina con otros soportes que, o bien fueron empleados por el propio artista y sus colaboradores (como serigrafías o grabaciones de audio), o bien se han producido específicamente para esta exposición (material audiovisual). A esto se suman documentos de diversa índole que sitúan la escritura de Castillejo en el contexto del arte y el pensamiento de su época, y reflejan la influencia ejercida por el personaje dentro y fuera de España.

La exposición va acompañada de dos publicaciones: un facsímil de la obra inédita de José Luis Castillejo ‘The Book of Letters’ (Sopa deletras) y un extenso catálogo ilustrado de obra que incluye ensayos de Juan Antonio González Fuentes, Henar Rivière, Javier Maderuelo y Manuel Olveira, realizada por Ediciones la Bahía.

SECCIONES DE LA EXPOSICIÓN

1. Una vida «interesante»

José Luis Castillejo tuvo una vida «interesante», como subraya su biógrafo, Juan Antonio González Fuentes. Su carrera de diplomático, unida a su actividad como coleccionista de arte, crítico y ensayista, hicieron de él un hombre cosmopolita con acceso a los círculos más avanzados del momento en el arte y el pensamiento europeos y estadounidenses.

A lo largo de los años Castillejo reunió una importante colección de arte, centrada sobre todo en la pintura abstracta americana y estuvo en contacto con muchos de los principales artistas y teóricos del momento. El influyente crítico de arte estadounidense Clement Greenberg, por ejemplo, fue su amigo íntimo y reconocido maestro. También el poeta, novelista y crítico de arte francés Marcelin Pleynet, director de la revista Tel Quel, estuvo en su círculo de amistades. Estas relaciones fueron un estímulo fundamental para su obra. Al mismo tiempo, le convirtieron en correa de transmisión de las ideas y obras originarias de la modernidad y la posmodernidad, una función que desempeñó especialmente, aunque no solo, en la aislada España de Franco.

El inusual caudal de conocimientos de Castillejo sobre el arte del momento quedó plasmado tempranamente en la recopilación de ensayos titulada Actualidad y participación, publicada la editorial Tecnos en 1968. Desde entonces, Castillejo siguió escribiendo textos teóricos a lo largo de toda su vida. Estos son fundamentales para entender su obra de creación, a la que a menudo acompañaron como base teórica. Una selección de los más recientes se encuentra en Ensayos sobre arte y escritura, publicado por Ediciones La Bahía en 2013.

2.a. Zaj y la experimentación en la escritura

En la década de 1960 surgieron en Europa y Estados Unidos una serie de iniciativas que se propusieron superar la división tradicional del arte en disciplinas como la pintura, la escultura o la música. Artistas formados en ellas se cuestionaron sus límites y los expandieron para fundirlos unos con otros. Este proceso de hibridación, conocido como arte intermedia, dio lugar a nuevas prácticas artísticas como el arte de acción, el conceptual y el sonoro.

En este contexto experimental, a medio camino entre la neo-vanguardia y la posmodernidad, el papel de la escritura fue fundamental. Ya en la década anterior, fenómenos como la poesía concreta, la notación gráfica o la pintura gestual habían contribuido a liberarla de su tradicional servidumbre a la expresión de contenidos. Las nuevas investigaciones pondrían el acento en su materialidad, en la entidad de la palabra, la letra y el signo, en la presencia de lo escrito y en la dimensión performativa del escribir y el leer.

El grupo Zaj fue una importante iniciativa precursora de esta experimentación en España. Lo fundaron en Madrid en 1964 los compositores Juan Hidalgo, Walter Marchetti y Ramón Barce, con la idea de desbordar los límites de la música mediante espectáculos de «teatro musical» y «música de acción», más adelante simplemente denominados «conciertos Zaj». Estas experiencias, pioneras del arte de acción y la performance, tenían mucho de escritura expandida: las «partituras» de los «conciertos Zaj» son a menudo textos escritos, cuyo lenguaje lúdico y ambiguo abre un mundo de posibilidades interpretativas. Zaj solía enviarles estas partituras a sus contactos por correo, convirtiéndolas en piezas de arte postal y ofreciendo verdaderos Conciertos postales.

El encuentro entre Castillejo y Zaj en 1966 fue decisivo. Para él, representó el impulso que necesitaba para adentrarse en el terreno de la creación. A cambio, él realizó una aportación fundamental a la ampliación Zaj de los límites del arte. Ambas cuestiones se concretaron en La caída del avión en el terreno baldío (1967), el primer libro de creación de Castillejo y el primer libro Zaj. Se trata de una autobiografía «ficticia» compuesta por textos fragmentarios, palabras aisladas y otros signos gráficos, escritos en colores en hojas sueltas en una caja.

El segundo libro de Castillejo fue La política (1968), un libro grave que vuelve al binomio blanco-negro habitual en la escritura impresa y al formato de libro encuadernado. Aborda la cuestión del poder político mediante un lenguaje repetitivo, sintomático de «la realidad neurótica» producida por los medios de comunicación de masas.

Durante los años que duró la colaboración de Castillejo con Zaj, también Hidalgo y Marchetti publicaron libros (respectivamente Viaje a Argel [1967] y Aporcratesedutosul loto [1968]). Estos pueden verse como expresiones personales del espíritu colectivo que les unió a Castillejo en torno a la escritura. Fruto del mismo espíritu fueron la Exposición por correspondencia (1966) y otras tarjetas donde Castillejo ofreció su propia versión del arte postal de Zaj, así como su participación en la actividad performativa del grupo en su primera gira internacional.

2.b. La internacionalización de Zaj

La participación de Castillejo en la actividad performativa de Zaj fue tangencial pero importante. Escribió alguna pieza que estuvo en los programas de los conciertos del grupo durante un tiempo, pero rara vez se subió a un escenario. Sin embargo, jugó un papel clave en la que sería la primera gira internacional de Zaj: propició la celebración del primer evento de la gira en su residencia argelina y, lo que es más importante, facilitó el resto de eventos (en Reino Unido y Alemania) con su apoyo económico y personal.

Tres años después de iniciarse en la creación artística, Castillejo fundó «una nueva escritura». La denominó de forma tan sencilla como provocadora: escritura moderna. Esta expresión refleja que se proponía nadar a contra corriente, en pleno auge de lo que empezaba a conocerse como posmodernidad. Iniciaba así un camino en solitario de una independencia y coherencia radicales.

Para Castillejo, la modernidad era una actitud crítica que abría el camino a la comprensión del sentido de la realidad. La modernidad se había alcanzado a través de la autonomía del arte: este último podía ayudar a comprender la realidad siempre y cuando trabajara de forma autónoma a la misma o, dicho de otro modo, desde la libertad de sus modos de decir específicos. Este planteamiento suponía abogar por el arte abstracto y la especificidad diferencial de las artes; es decir, defender la idea, contraria al arte intermedia, de que cada disciplina artística debe nacer únicamente de sí misma, de sus dinámicas y elementos consustanciales. De todas las artes, la pintura era la que mayor autonomía había conquistado al renunciar a la ilusión de la perspectiva y centrarse en el juego de los elementos puramente pictóricos (el color, el trazo, la línea) sobre la superficie del lienzo.

El objetivo de la escritura moderna de Castillejo era alcanzar la pureza de la escritura como disciplina autónoma, a imagen y semejanza de la pintura. Para ello, en primer lugar había que definir la esencia de la escritura: si la pintura consiste básicamente en colores sobre un lienzo, ¿en qué consiste la escritura? Castillejo respondió a esta pregunta con un trabajo fundacional que está en la base de toda su obra posterior, The Book of i’s (1969), fruto de una etapa de intensa reflexión y búsqueda que quedó recogida en el un Diario inédito de Castillejo, así como en diferentes textos teóricos. Su título, en castellano «el libro de la i», es meridiano: en nuestra cultura, la escritura consiste en letras («i») impresas sobre las páginas de un libro.

Para resaltar la forma libro como soporte de la escritura, Castillejo escogió un formato vertical mediano y una cantidad de páginas suficiente para conferirle entidad. La letra «i» se dispone en el centro óptico de algunas hojas remitiendo al lenguaje, concretamente a lengua inglesa: aparece cuando la palabra que de signa el número de la página en inglés tiene una o más «íes». El lenguaje queda así abstraído, convertido en el «sistema de colocación» de la letra en el libro. La elección de la «i» es fruto de un estudio cuidadoso del carácter de las letras. La «i» es un grafema compuesto, formado por dos elementos que, aislados, son casi arquetipos (un palo y un punto). Al ser dual, es además idónea para activar la página y resulta muy autónoma, facilitando la abstracción lingüística. Finalmente, en inglés la «i» minúscula es casi una palabra (la disminución de la «I» mayúscula del Yo), lo que enlaza con la dimensión psicológica de la escritura, que será una constante en la obra de Castillejo.

4.a. Antialfabeto

Las investigaciones de Castillejo en torno a la letra le condujeron a la creación del «antialfabeto », una secuencia de las veinte consonantes del alfabeto latino ordenadas de una forma determinada: R M J D X T B Q H L W P Z F S K V G C N.

Castillejo ensayó y plasmó su antialfabeto entre 1969 y 1974 en infinidad de libros y cuadernos que se encuentran en diferentes estadios de realización. Solo dos de ellos, The Book of Eighteen Letters ([el libro de las dieciocho letras], 1972) y El libro de la letra(1973) llegaron a publicarse en la época. El resto permaneció inédito y fue depositado por el autor en la Graphische Sammlung del museo Staats galerie de Stuttgart.

El antialfabeto responde al deseo de Castillejo de convertir a la letra en un elemento autónomo de la escritura. En su búsqueda, el escritor se había encontrado con el problema de que «en la tradición de nuestra cultura alfabética, la letra suele pedir otra letra». Por eso, creó un nuevo sistema donde la sucesión de letras no viene dada ni por el lenguaje ni por el orden mecánico del alfabeto, sino que surge de forma orgánica a partir de las letras mismas. Para llegar a él, estudió infinidad de combinaciones posibles y se fue decantando por aquellas que generaban secuencias abiertas (por ej.: una línea de L H T L H T va «hacia delante y hacia arriba», por lo que será preferible a otra de J R J R J R, que «avanza hacia abajo», o a L J L J L J, que «cierra»). En función de estas dinámicas, fijó el antialfabeto como el orden óptimo en una escritura de líneas que respiran cada una por sí misma.

El antialfabeto nació como secuencia de activación de los renglones de la escritura pero, una vez establecido, se reveló como un sistema apto también para generar una escritura no lineal. El artista la exploró en un segundo grupo de obras que rompe el cuerpo del texto, lo que puede verse como un ulterior paso en el proceso de liberación de la escritura.

4. b. Una lectura prosaica

El objetivo de Castillejo de independizar a la escritura del lenguaje y, por lo tanto, del habla, conllevaba poner en duda su oralidad. No obstante, el artista era enemigo de todo absolutismo y consideraba que un libro escrito debía poder leerse en voz alta. Parece ser que incluso debatió la cuestión con su amigo, el crítico de arte francés Marcelin Pleynet, que sostenía que sus letras no admitían una lectura fonética. Para demostrarle lo contrario, Castillejo llevó a cabo una colaboración con el entonces intérprete y compositor de música fonética, Javier Maderuelo, a quien envió en 1977 una xerocopia de El libro de las letras, junto a una hoja de instrucciones para su lectura en voz alta. Maderuelo realizó varias audiciones públicas en España (una de ellas en la primera edición de la feria de arte ARCO en 1982), así como una grabación para Pleynet, que ha sido remasterizada para esta exposición.

4.c. La sensualidad de la escritura

La obra conocida como El libro de la letra, o El libro de la N (1973), es un caso excepcional dentro de su producción. Salvo las «enes» mayúsculas, no hay nada impreso en él: ni un título, ni el nombre del autor, ni la fecha ni el lugar de publicación. Las «enes», es decir, la escritura pura, se ha adueñado completamente del libro: llega a todos sus rincones, «sobre todo a los márgenes, a los sitios íntimos. La intimidad da placer» — le confesaba Castillejo al poeta español Felipe Boso.

El libro de la letra constituye así el primer ejemplo de un aspecto nuevo en su obra: la exploración de la sensualidad de la escritura. «Mi escritura se va haciendo más sensual, más directa, más placentera» – le explicaba a Boso. Esto la situaba en los límites de la reproductibilidad mecánica: Castillejo encuadernó a mano varios ejemplares del libro, hasta que encontró quien le hiciera una encuadernación «hasta el borde» de las hojas.

El libro de la letra también es excepcional desde el punto de vista conceptual, ya que representa un punto álgido del proceso de abstracción de la escritura moderna. Se inscribe dentro de un código de referencia concreto (el antialfabeto), pero no ofrece ninguna clave de lectura que remita a él. De este modo, lleva la abstracción «hasta el final, liquidando todas las relaciones» y desprendiéndose totalmente del mundo. En obras posteriores Castillejo volvería a un grado de abstracción menor.

Ulises Carrión, el escritor y agente cultural mexicano afincado en Ámsterdam, incluyó El libro de la letra en su célebre vídeo Bookworks Revisited. Part 1: A Selection (1987).

5. Las imágenes de la escritura

Entre los inéditos de los años setenta depositados en Suttgart hay un importante grupo de libros que se adentra en la dimensión simbólica de la escritura. Su origen se encuentra en el descubrimiento que hizo Castillejo con The Book of i’s

del poder de la letra como signo gráfico: la letra, una vez liberada de su función lingüística, tiene una riqueza metafórica que abre la escritura a las profundidades de la psique humana.

Significativamente, Castillejo exploró las posibilidades de su hallazgo a través de escrituras no alfabéticas, porque identificarlas y sondearlas le ayudaba a comprender mejor la razón de ser de la escritura y su relación con la humanidad. Así, por ejemplo, El libro de la notación (1974-75) abstrae el sistema convencional de la escritura musical e investiga qué evocaciones es capaz de despertar, más allá de la música, mediante la creación de imágenes arquetípicas (el aspa o la letra «x»; la línea vertical, símbolo de lo masculino y del espíritu; y la línea horizontal, símbolo de lo femenino y el alma).

En El libro de los errores (1975-76) Castillejo halló un signo de extraordinaria profundidad y amplitud simbólica. Se trata de un simple garabato que evoca el gesto de tachar un pasaje equivocado de escritura convencional. Este error pronto da paso a otras imágenes: la cruz o letra «T», el patíbulo, y el arquetipo del cuadrado, entre otras. De este modo, a partir de algo tan anecdótico como un borrón, El libro de los errores se convierte en símbolo del drama histórico de «la humanidad, o por lo menos, de nuestra civilización», en palabras del propio autor.

En este grupo de obras, la sensualidad de la escritura moderna llega a su máxima expresión. La tinta cubre las hojas de los libros hasta los márgenes y, a menudo, traspasa el papel, transparentándose y revelando la pulsión psíquica del escritor al trazar los signos. En El libro de los rincones (1975), la propia narrativa nace del goce que experimenta Castillejo en su «exploración íntima del cuerpo del texto», mediante manchas que penetran en más recovecos de los que parece posible imaginar en un libro.

6.a.Un libro de un libro y la escritura no escrita

La búsqueda del potencial simbólico de la escritura culminó con el proyecto Un libro de un libro (1977), que Castillejo no llegó a completar por su alto coste de realización. Su idea era tomar muchas fotografías de un libro en blanco colocado en diferentes posiciones, atendiendo a su iluminación. Una vez impresas, esta

s imágenes darían lugar a diferentes libros del libro, ofreciendo ejemplos de una «escritura simbólica de la luz».

Con estas fotografías, Castillejo quería transmitirle al lector lo que representaba para él un libro en blanco: la propia imagen del poder simbólico de la escritura o, dicho de otro modo, la pura posibilidad de una escritura moderna.

El fundamento teórico de este proyecto se encuentra en el ensayo La escritura no escrita (1976), donde Castillejo articula la razón de su renuncia a la letra como elemento esencial de la escritura y su apuesta por un libro «desletreado». Desde la publicación de The Book of i’s, el artista se había esforzado por liberar a la escritura de la cárcel del lenguaje por diferentes vías, pero ahora parecía haber llegado al límite de sus posibilidades. Optaba así por una escritura no escrita que eliminase la «frontera insalvable» existente entre lo que el escritor «dice y no dice», permitiéndole «intimar lo no dicho en su decir».

6.b.Pepito

La cara oculta de la escritura moderna de Castillejo se llama Pepito, o la castración de los españoles (1974). Es un ejercicio de escritura automática, a medio camino entre la experimentación artística y el ensayismo. No fue pensado para publicar, pero sus frases resuenan a lo largo y ancho de La escritura no escrita.

Con el Pepito, Castillejo quiso darle salida a lo reprimido que no tenía cabida en sus otros libros, y aprovechó para estudiar la relación de sus obsesiones personales con la cárcel de la escritura, es decir, con fórmulas y formas fijas del lenguaje que obstruían su pensamiento (frases hechas típicamente españolas, como «erre que erre», y letras, como la «r» de regresión o la «m» de mierda).

Como colofón a esta otra cara de su escritura, Castillejo concibió un segundo libro titulado Pepito empieza a hablar (1974), que consiste en los primeros balbuceos del pequeño Pepito: «culuputu», «tuculumutubunu», «dupukulucumugutu» y «culinculan». Perversas y sádico-anales, según la terminología freudiana del propio autor, estas combinaciones de letras plantean un doble juego de revelación y ocultación de sus neurosis personales. A pesar de ello, este segundo libro de Pepito sí era apto para publicarse y Castillejo se lo envió a Ulises Carrión, el escritor y agente cultural mexicano afincado en Ámsterdam. Carrión incluyó los balbuceos del español emparejados con su propia aportación al número de la revista Kontexts que coeditó con Michael Gibbs en 1976.

7. Vuelta a empezar

Castillejo abandonó la escritura en 1978, en un parón que iba a durar casi veinte años. Es cierto que sus amigos en España y Europa no le olvidaron y él mantuvo el interés en colaborar con ellos. Ejemplo de esto son las serigrafías que imprimió con el coleccionista italiano Francesco Conz en los años ochenta, recreando una página de La caída del avión en el terreno baldíoy dos de sus cartones Zaj.

Sin embargo, Castillejo no iba a salir de su letargo creativo hasta entrada la década de 1990. Su renacer a la escritura se produjo en el contexto de la histórica retrospectiva de Zaj celebrada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 1996. El resultado más inmediato fue la publicación de dos obras, El libro de la J (1999) y TLALAATALA (2001), así como la creación de un proyecto inédito titulado El libro de la soltura (2001).

Desde el punto de vista material, esta etapa se caracteriza por un hecho excepcional: por primera vez en toda su trayectoria Castillejo contó con la participación de una editorial en la publicación de sus libros, el sello musical italiano Alga Marghen.

Desde el punto de vista de la escritura, las nuevas obras destacan por aquello que, usando el título de la tercera, puede calificarse como soltura. Castillejo vuelve a la letra y retoma los problemas que venía planteándose desde la fundación de su escritura moderna, para darles soluciones nuevas, a veces de

una sencillez asombrosa. En El libro de la J resuelve la cuestión de la lectura lineal con un friso corrido de «jotas» que produce un sentido decorativo arquitectónico de reminiscencias árabes o moriscas. Con el TLALAATALA responde a sus propias dudas sobre la posible lectura fonética de su escritura creando «una sátira escrita de la oralidad en la que se impide que esta prevalezca». Finalmente, en El libro de la soltura coloca una coma entre las letras, «soltándolas». Cada letra adquiere así autonomía, vibra y dice por sí misma, gracias a un recurso tan sencillo como una coma.

8. Escritura abierta

En los primeros años del siglo XXI Castillejo se volcó en la escritura discursiva, redactando ensayos sobre arte y escritura, filosofía, psicología y sociología de la cultura. En 2009, sin embargo, retomó con fuerza la creación artística animado por el contacto con dos coleccionistas interesados por su obra, Alberto Martínez y José María Lafuente. Su relación con ellos resultó en una etapa de gran efervescencia: en apenas cinco años produjo más de un centenar de obras.

En este periodo, Castillejo alcanzó un grado máximo de soltura. Libro tras libro, se fue desprendiendo de todas las normas que él mismo se había impuesto y fundió las distintas vías de investigación abiertas por The Book of i’s. Llegó así a una síntesis creativa que se refleja en un corpus de obras menos grave y riguroso que el de los años setenta del siglo XX, pero más lúdico y variado en recursos.

El primer libro de esta última etapa rompe con la regla número uno de su escritura moderna: incorpora el lenguaje y, con él, la referencia explícita a un hecho externo a la escritura. Se trata del drama histórico de la caídadel Constantinopla, que le da título a la obra, The Fall of Constantinople (2009), y proporciona su material. Las letras mayúsculas de la frase «THE FALL OF CONSTANTINOPLE» se repiten una y otra vez, creando un cuerpo de texto fluido y dinámico que da paso a otras configuraciones fonéticas y semánticas transitorias («FAL APLE FALEL», «FA FA CON CONSS S S», etc.). Gracias a esta fluidez textual, el lenguaje deja de ser una cárcel del pensamiento y genera una escritura abierta que intima «lo no dicho en su decir», a saber, el drama psíquico que representa para el autor el hundimiento de Constantinopla como símbolo de la actual crisis de valores de la civilización occidental.

Castillejo investigó las posibilidades formales de esta nueva forma de escritura en varios libros/cuaderno y llegó a publicar uno de ellos, titulado Ventanas (2012) en homenaje a Robert Motherwell. La pintura de campos de color de este y otros pintores estadounidenses, así como el all-over de Jackson Pollock, resuenan en todo el grupo de obras.

9. Caligrafía y pluralidad de escrituras

El segundo grupo de obras de la última etapa de Castillejo nació de una nueva ruptura de las reglas del juego que él mismo había establecido. Hasta ahora, su escritura se había apoyado en un pilar fundamental: la tipografía. Ahora se desprendía de ella para adentrarse en los terrenos de la caligrafía. De mano de la caligrafía, además, volvía el color, que había desaparecido por completo después de su primer libro y sus cartones Zaj.

Este grupo de obras plantea una nueva forma de investigar el potencial expresivo de las letras como imágenes de la escritura. En él se despliega la personalidad de los grafemas, con especial atención a aquellos que tenían una fuerte carga psíquica para Castillejo. La maligna «M», la obsesiva «O», y la trágica «T» son las protagonistas de títulos como Maldoror. La caligrafía del mal (2011), El libro de las Os (2011) y El libro de la T (2012). A partir de la caligrafía, estas obras desarrollan una variedad de recursos que van más allá de lo estrictamente caligráfico, creando una pluralidad de escrituras.

10. Las letras escondidas y la profundidad de la escritura

El fuerte sustrato teórico que había acompañado a la escritura moderna de Castillejo se relajó en sus últimos años. No obstante, la dimensión filosófica de su pensamiento siguió estando muy presente, y sus reflexiones sobre cuestiones psicoanalíticas y metafísicas se proyectaron en muchas de sus obras de creación. Se trata a menudo de libros graves que vuelven al blanco y negro, pero junto a estos destacan también trabajos lúdicos y coloridos.

Todos ellos abordan aspectos relacionados con la esencia de la escritura como un arte capaz de abrir las puertas a lo inefable y de ayudar al individuo a realizarse psíquicamente. En ocasiones, sumergen al lector en las profundidades del ser, de las pulsiones y las letras del inconsciente, mientras que otras veces revelan la escritura que se oculta en la materia o en el mosaico de nuestra época fragmentaria.

11. Una escritura para la posmodernidad

Fiel a la modernidad entendida como actitud crítica radical, Castillejo llegó a la crítica de la modernidad. La hacía responsable del triunfo de la «la reacción posmoderna». El error del arte moderno, especialmente del estadounidense que tanto había admirado, había consistido en darle la espalda a «la miseria, fealdad, suciedad del mundo» en lugar de integrarlas. Al ser ignoradas, estas habían resurgido con fuerza en el arte posmoderno, que entronizaba «el mal, la fealdad y la falsedad hasta constituirlos en los valores negativos» de «la presente sociedad del dinero» o «sociedad basura».

Ante este diagnóstico terrible, Castillejo adoptó al final de su vida una actitud autoirónica. Era consciente de que no le quedaba mucho tiempo, por lo que no podía acometer la ardua tarea de intentar superar los errores de la modernidad. Lo que sí podía hacer era jugar, divertirse con la basura y coquetear con la falsedad posmoderna, pertrechado de rotuladores de colores y de una máquina impresora y fotocopiadora (los modestos medios a su alcance).

Entre los experimentos con fotocopias, destaca El escritor (2013), que bien puede tomarse como una despedida de Castillejo al lector. Consiste en su propio retrato reproducido hasta setenta veces con letras superpuestas, procedentes de la palabra «escritor» y de sus libros («i», «T»…). El retrato es una fotografía donde se le ve firmando un ejemplar del catálogo de la retrospectiva de Zajen el Museo Reina Sofía de Madrid en 1996. Castillejo se presenta así simbolizado por las letras de su persona y en pleno apogeo de su gloria; o, dicho sin la ironía de El escritor, en el único momento de reconocimiento retrospectivo que tuvo en vida.

José Luis Castillejo nació el 7 de septiembre de 1930 en Sevilla, en el seno de una familia de propietarios ilustrada y conservadora, emparentada con la nobleza y vinculada al ejército, la abogacía y la política a alto nivel. Su nombre completo era José Luis Fernández de Castillejo y Taviel de Andrade. Su infancia transcurrió parcialmente en Madrid, pero tras el golpe de Estado de 1936, su padre, republicano, decidió abandonar España. En 1937 la familia se instaló en París, y un año después partió rumbo a Buenos Aires. Allí Castillejo acudió a uno de los mejores colegios de la ciudad (el colegio marista Champagnat) y disfrutó de la selecta vida social de su familia, que mantenía relación con figuras como Claudio Sánchez Albornoz, Niceto Alcalá-Zamora, Clara Campoamor o José Ortega y Gasset. Este último ejerció una importante influencia en él.

La familia regresó a España en 1945, donde Castillejo cursó estudios de Derecho en Sevilla y Madrid. Terminada la carrera, empezó a prepararse el acceso a la Escuela Diplomática con Enrique Tierno Galván, y publicó sus primeros textos críticos en el Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político de la Universidad de Salamanca, a la sazón editado por Tierno. En 1953 ingresó en la Escuela Diplomática, completando sus estudios en 1955. Durante todos estos años como estudiante amplió su conocimiento de otras culturas y lenguas europeas mediante estancias en Reino Unido, Francia y Alemania (Universidades de Cambridge, Oxford, Poitiers, Heidelberg o Friburgo).

Su primer puesto como diplomático estuvo en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid (1955-1959). En esta época hizo traducciones (por ej. del Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein, una obra de referencia para él), y estuvo en contacto con algunos grupos antifranquistas. Esta fue una de las razones por las que el ministro de Exteriores decidió enviarle a Washington, su primer destino diplomático (1959-1964). Castillejo aprovechó sus años en Estados Unidos para pasar todo el tiempo que pudo en Nueva York, una ciudad que vivía un período de efervescencia cultural. Allí conoció a la que sería su primera mujer, la alemana Ilse Elisabeth Peetsch, con quien contrajo matrimonio en 1963 y tuvo dos hijos. También fue en Nueva York donde se inició en el coleccionismo de arte, primero de la mano del pintor sevillano Manolo Barbadillo, que le recomendó que comprase obra de Tàpies, y después a través de la galería de Martha Jackson. A partir de ese momento, se sumergió en el estudio del arte moderno, especialmente estadounidense, y empezó a leer a críticos como Clement Greenberg, que ejerció una influencia fundamental en su aproximación al arte y la escritura.

El segundo destino diplomático de Castillejo fue Argel, capital de Argelia (1964-1967). Fue aquí donde, en el verano de 1966, se inició en la creación artística. Anteriormente había conocido en Madrid a Juan Hidalgo y Walter Marchetti, que habían cofundado el grupo Zaj junto a Ramón Barce en 1964. A raíz de este encuentro, Castillejo invitó a Hidalgo a pasar el verano en su residencia argelina. De su intercambio con él durante esos meses nació el que sería tanto su primer libro de creación como el primer libro del grupo Zaj: La caída del avión en el terreno baldío (1967).

Castillejo fue un miembro activo de Zaj entre 1966 y 1969, año en el que Hidalgo le expulsó del grupo por desavenencias estéticas. Por entonces, era secretario de la embajada española en Bonn (1967-1970) y había publicado su primer libro de ensayos, Actualidad y participación. Una filosofía contemporánea (Tecnos, Madrid, 1968). El mismo año de su expulsión de Zaj realizó una obra fundamental: The Book of i’s (Constanza, 1969). Con ella inició su andadura en solitario, fundando «una nueva escritura» a la que denominó «escritura moderna», inspirado por su admiración por la pintura moderna.

Se abría así la fructífera década de 1970, que vio florecer por partes iguales al Castillejo artista y al coleccionista. Sus destinos en estos años fueron Madrid (1970-1974), como Jefe de Cooperación Económica Mundial, y Stuttgart (1974-1978), como cónsul general. En esta época viajó regularmente a Londres para visitar las galerías de arte moderno, y a París, donde frecuentó al círculo de intelectuales y artistas vinculados a la revista Tel Quel, entablando amistad con Marcelin Pleynet. Todo ello constituyó un estímulo que quedó reflejado en su intensa actividad artística. Castillejo escribió en estos años infinidad de obras. Sin embargo, solo llegó a publicar dos de ellas, The Book of Eighteen Letters (s.l., 1972) y El libro de la letra (Madrid, 1973]). El resto, acabó depositándolos en la Colección Gráfica de la Galería Estatal de Stuttgart (Graphische Sammlung, Staatsgalerie Stuttgart), donde permanecen hasta la fecha.

A finales de los años setenta, Castillejo escogió un destino lejano: Nigeria y Benin, donde fue embajador desde, respectivamente, 1978 y 1979, hasta 1986. En sus años nigerianos entró en un estado de letargo creativo pero, gracias a sus frecuentes viajes a Nueva York, estrechó sus lazos con la escena de la pintura americana (particularmente con su amigo Clement Greenberg y con artistas como Helen Frankenthaler). A mediados de los años ochenta tuvo problemas con el Ministerio de Asuntos Exteriores y, aunque fue nombrado cónsul general en Houston en 1986, de facto fue apartado de la carrera diplomática a partir de 1987. A causa de estas circunstancias, fue vendiendo poco a poco su importante colección de arte. En la década de 1990 se dieron dos circunstancias importantes: conoció a la que sería su segunda mujer, la estadounidense Kathleen Sullivan, y volvió a la creación, reactivado por la retrospectiva de Zaj que comisarió José Antonio

Sarmiento para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en 1996. Publicó nuevas obras como El libro de la J (Alga Marghen, Madrid, 1999) y TLALAATALA (Alga Marghen, Madrid, 2001), y escribió numerosos ensayos, parcialmente recopilados bajo el título Ensayos sobre arte y escritura (La Bahía, Santander, 2013). Durante el último lustro de su vida vivió entre Houston y Madrid y experimentó una efervescencia creativa extraordinaria, impulsada por su amistad con dos coleccionistas interesados en su obra (Alberto Martínez de Valladolid y José María Lafuente de Santander). Como había ocurrido ya en los años setenta, solo un par del más de centenar de obras que produjo en estos años ha llegado a editarse hasta la fecha (Kathleen [El Gato Gris, Valladolid, 2013] y Ventanas [Madrid, 2012]).

José Luis Castillejo falleció en Houston el 9 de septiembre de 2014, cuando acababa de cumplir los 84 años de edad.

Notas biográficas de los Comisarios.

Henar Rivière

Henar Rivière es historiadora del arte. Trabaja como investigadora posdoctoral en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca (Universidad de Castilla-La Mancha). Entre 2016 y 2017 trabajó en el Getty Research Institute de Los Ángeles (Departamento de Comisariado, Colecciones de Arte Moderno y Contemporáneo), y ha realizado numerosas estancias de investigación en Alemania (Freie Universität de Berlín). Está especializada en Fluxus, Zaj y las nuevas prácticas artísticas que se desarrollaron a partir de la década de 1960 abriendo el camino a la performance, el arte conceptual y el sonoro. Es autora de numerosos libros y artículos publicados en España, Alemania y Estados Unidos, y ha colaborado con revistas españolas como Arte y Parte o M – Arte y Cultura Visual. Entre su experiencia como comisaria destacan una colectiva sobre Fluxus presentada en diferentes instituciones europeas (Akademie der Künste de Berlin, Nikolaj Kunsthal de Copenhagen y Staatsgalerie de Stuttgart entre otros, 2012-2014) y la primera individual de Enric Fort Balester (Kunstverein Wolfenbüttel, Alemania, 2017). Es miembro del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), así como de los grupos I+D artea – Investigación en Artes Escénicas (arte-a.org) y TRAMA – Transculturalidad, mestizaje y mundialización en el arte de la Época Contemporánea (www.ucm.es/trama).

Manuel Olveira

Manuel Olveira Paz es, desde junio de 2013, director del MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Es licenciado en Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela (1987) y en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona (1994).

En 2010-2011 fue director de ‘Ágora’, Centro cultural para el progreso social de La Coruña; de 2005 a 2009 director del Centro Gallego de Arte Contemporáneo, CGAC; de 2001 a 2005 director de Hangar, Centro de producción y de artistas en residencia de Barcelona.

En los últimos años ha comisariado las siguientes exposiciones: “Babi Badalov. To Make Art to Take Clothes Off (2017), “Cómo hacer arte con palabras” (MUSAC, 2016); ‘Valcárcel Medina. De ayer a hoy’ (MUSAC, 2015) y “Ver (re)velar. Usos y representaciones de lo inexplicable en MUSAC (MUSAC, 2015); en 2013 ‘Conferencia performativa: nuevos formatos, lugares, prácticas y comportamientos artísticos’ en MUSAC y “las bienvenidas están en todas partes” en el CAAC; en 2012 ‘Método: Montaje’ Fundación Luis Seoane La Coruña; 2009 ‘Parallel Walk en CGAC; 2008 ‘Otra geografía’ Centro Hispanoamericano de Cultura, La Habana; ‘Máis lugares’ en CGAC; 2007 ‘Julia Montilla’ y ‘Francesc Ruiz’ Fundación Luis Seoane; 2007 ‘Lara Almarcegui’ en CGAC.

Ha escrito numerosos textos en catálogos y revistas especializadas. También ha

publicado el proyecto editorial “Complot” (Ayuntamiento de Terrassa y hangar, 2004) y los libros de entrevistas “Entre-vista” (CGAC, 2008) y “Conferencia performativa” (MUSAC, 2014). Es asimismo autor de la novela “Todo el tiempo del mundo”, publicada por la editorial Los Libros de Rocamadour en 2015 y del libro de poemas “Muero todos los días” (2015).

