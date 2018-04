El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha pronunciado, aunque de una manera confusa, respecto a la posibilidad de que su país perpetre agresiones militares contra Siria, en represalia al supuesto ataque químico reportado en la ciudad siria de Duma.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de abril de 2018