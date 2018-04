Paris le 5 avril 2018.

L’esprit vif d’André Blanchard nous offre un magnifique journal à propos de sa vie peu commune, avec cette envie d’écrire si près des racines, et si loin du milieu intellectuel parisien. Un livre qui révèle les blessures et aussi quelques zones d’ombre de l’auteur.

Voici les notes éparses et posthumes d’un dilettante, publiées en revues et restées inédites en volume.

En 1989, Entre chien et loup révéla la ferveur patiente et le souci hanté pour la lecture d’un solitaire : André Blanchard. L’opus fut suivi de onze livres qui nous conduisirent dans ses randonnées tâtonnantes et forcenées, et nous rendirent adeptes de l’inflexible calme et de la pénétrante nonchalance de son regard.

Sont réunis ici deux textes qui nous livrent les épisodes d’un choix, les étapes d’un acheminement complexe vers l’acte d’écrire, la place de l’écrivain, la constitution d’un panthéon portatif de plumes élues. La tension d’un Début loin de la vie, celle d’André Blanchard, nous est donnée d’abord sous forme d’« Ex voto », écrit en 1999, texte-flèche, furieux et fougueux, longue phrase hoquetante de 70 pages qui déferle comme un bête affamée, sinue comme lézarde soudaine. Blanchard avoue sa vie comme dans un cri. Puis ses premiers carnets, tenus de 1978 à 1986, pas à pas, mois à mois. Mère trop pieuse et père absent, renoncement au Droit, pion revêche face à la horde houleuse, refus du mendigotage professionnel, vendanges, amour, rencontres et surtout lectures. Confiant un régal, avouant une nausée, vantant Mauriac, Green et Léautaud, leurs journaux lus en désordre, casanier évoquant ses rayonnages telles des contrées fabuleuses, L’homme est moins aux abois qu’aux aguets, toujours amoureux de K., sa dame, parfois d’un humour épatant (Blanchard endurant un dîner de randonneurs…) Malgré une surdité envahissante, une vie chiche, le bonheur est là, sous la lampe, près des livres, cerné par la fluidité du chat. Décédé en 2014, à 63 ans, André Blanchard nous lègue moins un savoir que des saveurs, l’essentiel.

«J’écris pour n’avoir pas à exister», aimait-il à dire. Du discret André Blanchard, disparu prématurément en 2014, auteur hors pair, digne petit-neveu de Léautaud, nous resteront ses carnets, qu’il noircissait au gré de ses humeurs et de ses nombreuses lectures, au fil des mauvais jours, sous la bienveillance de ses maîtres: Flaubert, Barres, Montherlant, Perros, Julien Green, ou encore l’injustement oublié José Cabanis. Son éditeur, Le Dilettante, qui l’avait qualifié de «misanthrope aimable», vient de publier son tout premier carnet (lequel complète les neuf déjà parus), sous le titre Un début loin de la vie, allant de 1978 a 1986.

Cet amateur de sarcasmes et de pirouettes est alors pion dans un collège, à Besançon. Il nous parle de la couleur du ciel, de sa compagne, de ses enthousiasmes littéraires de cinéma (Truffaut, Schlöndorff et son Amour de Swann, Les Nuits de la pleine lune de Rohmer, E la nave va de Fellini…), d’émissions télévisées, de la réception de Marguerite Yourcenar sous la Coupole, de son chat. Les morts passent le poète Xavier Grall, Patrick Dewaere («Drieu la Rochelle y eut reconnu son feu follet»), un cousin fauché a l’âge de seize ans.

Alors qu’il découvre les Nouveaux Mémoires intérieurs, Blanchard note «il y a comme une harmonie à lire du Mauriac l’été, ce que je fais toujours, tant ces livres sont imprégnés de cette saison.» En 1985, il avait proposé pour son épitaphe : «Et dire que c’était quelqu’un de capable !»

Ne le faisons pas mentir. Et partons à la découverte de cette plume aussi rare qu’enchanteresse. Et qui nous manque. » Thierry Clermont, Le Figaro Littéraire

« André Blanchard

On ne lui connut pas de mot de la fin, tout juste un Ouf! tel le bidasse, naguère, le jour de la quille. Tout ce qu’il écrivit, mais qui fut peu, montre que si la vie est un cadeau, ça ne saute plus aux yeux une fois celui-ci en entier déballé.

Il était né l’année et le mois où mourut Gide, ce qui ne veut rien dire, on l’admettra. Quant au jour, qui est celui de la Chandeleur, cela valait tout un programme : ce seraient les phrases, à faire sauter comme les crêpes.

De naissance et d’allure semblable à Julien Soler, il fit comme lui, descendit de son village, direction Besançon, où il fréquenta sinon le séminaire, une enseigne mitoyenne, l’école libre. Là s’arrêta ressemblance. Les diplômes en poche, il arrêta net l’ascenseur social, comme on dirait aujourd’hui, et alla planquer dans un trou perdu son Mal de terre, appellation d’origine contrôlée – autant que possible.

Il ne fut pas, dit-on, sans rappeler Jules Renard, à cause d’affinités bucoliques, voire poétiques, et Léautaud pour le reste. À la réflexion, il lui était venu que, tout de même, ce ne serait pas plus mal de ne rappeler personne.

On lui connaissait un amour très areu! pour les chats. Il aura voulu croire que quelques-uns viendraient sur sa tombe miauler à la lune et fricoter pour de bien rondes portées. C’était sa façon de concevoir que la vie continue. » Extrait du Dictionnaire des écrivains contemporains de langue française par eux-mêmes, de Jérôme Garcin.

André Blanchard, né en 1951, a vécu à Vesoul, où il faisait l’ange gardien dans une galerie d’art. Du même auteur et déjà parus au Dilettante : Entre chien et loup (1989) suivi d’une nouvelle édition en 2007, Contrebande (2007), Pèlerinages (2009), Autres directions (2011), À la demande générale (2013), Le Reste sans changement (2015).

dilettante n. (mot ital.) Personne qui s’adonne à une occupation, à un art en amateur, pour son seul plaisir. Personne qui ne se fie qu’aux impulsions de ses goûts. Le Petit Larousse.

