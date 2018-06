La pasión del Embajador de España en Cuba por la selección española no es un secreto, por eso es que Buitrago de Benito ha convidado a los habaneros para que vean los partidos… en el Habana Libre. Comunicar dos veces seguidas utilizando la cuenta oficial de twiter de la Embajada de España sobre el tema del fútbol no está nada mal, pero vamos a ver Sr. embajador, con tantas preocupaciones que tienen nuestros compatriotas en la isla y usted gastando horas de conexión en populacherías… ¿No tiene otras cosas más interesantes que decirles a los ciudadanos españoles que usted representa?

Ayer en el hotel Habana Libre pudimos disfrutar de la victoria de #LaRoja en su segundo partido del #MundialRusia2018 contra #IRN . Os dejamos con algunas fotos de la jornada. ¡Gracias por asistir! pic.twitter.com/z8ysTDP7v9 — EmbEspCuba (@EmbEspCuba) 21 juin 2018

Invitarlos a ver un partido en el Habana Libre es una falta de respeto, y si Ud. no lo sabe alguien tendrá que habérselo explicado. Los españoles de Cuba, al igual que el resto de los isleños ganan 20 euros por mes. Ahora que no tienen ni para comer ¿Usted cree que van a ir a gastárselos en el Habana Libre?

Miren que no soporto al nuevo presidente del gobierno español, pero lo aplaudiré cuando lo saque de su puesto. Después de todo, desde que ud llegó, los expedientes de nacionalidad siguen bloqueados y las informaciones no llegan a los que más las necesitan.

¡Usted es la vergüenza de España!

Además para que se ilustre le dejo gratis el texto de un amigo donde explique que no es “La Roja” como dice Ud. sino “La Española”.

¡QUE NO ES “LA ROJA”, ESTÚPIDOS! ¡ES “LA ESPAÑOLA”! ¡ES “ESPAÑA”!

Me hago eco en esta nota de las palabras que desgrana mi amigo Fernando Vaquero Boté en uno de sus comentarios de estado en este invento del Caralibro. Dice Fernando:

“Me duelen hasta las pestañas de tanto leer y escuchar esa gilipollez insigne de ” la roja ” para referirse a la selección española de fútbol”.

Desde aquí hago un llamamiento al sentido común y a la imaginación de los lectores ( si es que áun me quedan ) para presionar a quien corresponda y tratar de poner en marcha otra denominación para nuestra selección representativa.

Como por razones semánticas debería ser necesariamente breve, me permito sugerir la expresión ” la nuestra ” o ” los nuestros “.

Absténganse las feministas de proponer ” las nuestras y los nuestros ” so pena de ser enviadas a escaparrar nabos mediante una vigorosa patada aplicada en su parte de popa.

Así pues, espero propuestas. Después sería bueno crear un grupo de facebook o algo así.

Quizá será mejor que no me hagáis ni repajolero caso y me dejéis a solas con mi cabreo.”

Y yo suscribo su estado.

España-Rusia. Final Eurocopa 2008. Silva marca el 3er gol.España-Rusia. Final Eurocopa 2008. Silva marca el 3er gol.

No sé de qué “ilustrada” mente del periodismo deportivo ha surgido tamaño despropósito, que, ninguneando la forma de expresarse en España y en español ha asentado entre nuestras logsianas generaciones de aficionados la traducción directa de la conocida desde siempre por los italianos como “squadra azzurra”. Como tantas otras desafortunadas traducciones del ámbito deportivo, tales como “play off” “final four”, que tendrían perfectamente sus equivalentes en español “fase final” o “cuartos de final”, como hemos dicho siempre, para referirnos a la fase de un campeonato donde se seleccionan los cuatro mejores, que competirán en semifinales por un puesto en la final.

No, no son de recibo estos tan gratuitos como innecesarios anglicismos. Bien está para las palabras que por designar objetos o conceptos de nuevo cuño sean propiamente neologismos. Pero jamás se debe admitir para sustituir con tan noveleros términos extraños lo que siempre ha tenido una denominación en nuestra lengua.

Para referirnos a la selección española de fútbol, siempre nos hemos referido a la selección española, la selección nacional, o simplemente, la selección, pues hablando en España, entre españoles y de la selección española, no puede ser confundida con otra.

Apelo, además a que no es el rojo el único color de nuestra selección, como lo demuestra las fotos que dieron la vuelta al mundo en la Eurocopa de 2008, en la que nuestros jugadores iban vestidos con una camiseta oro, gualda.

España-Rusia 2008. Final Eurocopa 2008. JaviEspaña-Rusia 2008. Final Eurocopa 2008. Javi

Fue precisamente con la camiseta gualda, con la que se proclamaron Campeones de Europa de Selecciones Nacionales en 2008, momento que marca el inicio de la carrera triunfal de nuestra selección nacional. Hay que ser imbéciles, en grado supino, para, con esos antecedentes, llamarla “La Roja”. Busquemos, pues otra denominación, como “rojigualda”, que así es nuestra bandera, o “España” , o “La Española”, o “La Selección Nacional” o simplemente “La Selección”, como siempre hemos dicho en España, pues hablando de la de fútbol, no puede haber otra.

¿O es que hasta en el fútbol aborrecen nuestros políticos y periodistas de “Estepaís” el referirse a lo que representa la nación como España, o español, recurriendo a subterfugios para ocultar el sonoro nombre de nuestra Nación?

Parece que sí.

-¿Estamos?

– Pues eso.